Dagmara Kaźmierska aktualnie jest jedną z najpopularniejszych uczestniczek "Tańca z Gwiazdami", a ogromną popularność zdobyła jako uczestniczka hitowego programu TTV "Królowe życia". Poza tym celebrytka dużo podróżuje i prowadzi też swój butik odzieżowy. Teraz jeden z tiktokerów zajmujących się modą skupił się na ubraniach i dodatkach, które sprzedaje Kaźmierska. Padły mocne słowa.

Dagmarę Kaźmierską posądzono o promowanie podróbek

Dagmara Kaźmierska po dłuższej przerwie wróciła na mały ekran i pojawia się aż w kilku programach. "Dagmara szuka męża" i "Taniec z Gwiazdami" to dopiero początek, bo celebrytka wróciła też do "Pamiętników z wakacji". To jeszcze nie wszystko, bo "Królowa życia" prowadzi również własny butik, w którym sprzedaje ubrania w stylu, który sama uwielbia, czyli złoto, mocne kolory i duże widoczne logo znanych marek. Właśnie te ubrania i dodatki z logo słynnych domów mody wziął pod lupę tiktoker Czech_Guy_In_Warsaw. Mężczyzna mówi wprost: "budzi to moje SKRAJNE obawy, iż towar nie jest oryginalny".

Dagmara Kaźmierska i jej butik. Intrygują mnie tej jej wybitnie 'wysokie' ceny, ale, jak dobrze wiemy, premium i luksus się cenią. Tu portfel Louis Vuitton za jedyne 450 złotych. Tu, cytuję, 'pie*dolnik' Chanel za 250 złotych. Taki 'chanelowski' ten 'pie*dolnik'. Frapujące było również obuwie marki Versace. Zastanawia mnie, kto to nosi, ale jak widać, moda nie zna granic. Sweter Versace za 200 złotych? Naprawdę? - zaczął TikToker.

Tiktoker nie ukrywa, że on sam nigdy nie kupiłby tego typu produktów, ale zwraca też uwagę na fakt, że relacja dostępna dla wszystkich jest pełna wulgaryzmów:

Nigdy w życiu bym tego nie kupił, dla mnie jest to bazar, niemniej decyzję pozostawiam Wam, a Pani Dagmarze proponuję włączenie progu wieku, ponieważ tych wulgaryzmów słuchają dzieci, które mają 7, 10 czy 12 lat. Ja mam 22 i dla mnie to za dużo

Internauci są zaskoczeni, ale piszą też wprost, że czekali na ten moment, kiedy ktoś w końcu poruszy temat logowanych towarów, które Dagmara Kaźmierska sprzedaje w swoim butiku:

Zawsze mnie zastanawiało czy to są faktyczne produkty czy podróbki…

Zatrzymałam się na etapie kiedy sprzedawali tylko Babilon, ale widać już wjechały podróbki

Ale serio no jak można wierzyć, że to oryginały. I nie kumam jak ktoś może wydać 600 zł kupując coś na jakieś transmisji

Najgorsze jest to, że gdyby nikt nie chciał tego kupować, to nie sprzedawałaby tych podróbek… No ale jest popyt to jest i podaż niestety

Sądzicie, że Dagmara Kaźmierska zabierze głos w tej kontrowersyjnej sprawie?

