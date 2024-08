"Ślub od pierwszego wejrzenia" jest jednym z najbardziej lubianych programów telewizyjnych. Fani nie mogą doczekać się, aż poznają kolejne pary, które zostaną dobrane przez produkcję. Nieoczekiwanie, w mediach społecznościowych pojawił się komunikat dla widzów. Chodzi o kolejny sezon show!

Nagły komunikat od produkcji "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

"Ślub od pierwszego wejrzenia" połączył w pary już kilkadziesiąt uczestników. Niektórzy nie wytrzymują próby czasu, a inni są ze sobą szczęśliwi już od kilku lat. Teraz produkcja postanowiła po raz dziesiąty znaleźć bohaterów show, aby dobrać im drugie połówki. Na oficjalnej stronie internetowej stacji TVN właśnie pojawił się zwiastun nowego sezonu, w którym zostali przedstawieni wszyscy chętni na znalezienie miłości na całe życie.

Póki co, nie wiemy, w jakich zestawieniach zobaczymy bohaterów 10. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", jednak teraz do sieci trafił komunikat stacji. To świetna wiadomość dla fanów show!

Wracamy! Czas połączyć kolejne pary!. Nowy sezon od 3 września, we wtorki o 21:30 - czytamy.

Fani od razu ruszyli do sekcji komentarzy!

Będzie można oglądać na Player?

Na playerze nie będzie???

To chyba jakiś żart, że tyle trzeba będzie czekać jeszcze

Super, czekam!

Jedną z ulubionych par wszystkich sezonów "ŚOPW" są Anita i Adrian, którzy doczekali się syna i córeczki. Para nieustannie wspiera się w trudnych chwilach i widać, że stoją za sobą murem! Niedawno Anita pochwaliła się ich szczęściem i napisała:

A tu taka radocha dla wszystkich! Adrian po półtora roku pierwszy raz w basenie! Nie do wiary, że jeszcze miesiąc temu w powietrzu wisiała trzecia operacja i widmo długiego leczenia

Myślicie, że w jubileuszowym sezonie ekspertom uda się połączyć pary tak, aby zakochały się w sobie niemalże od pierwszego wejrzenia? Mamy nadzieję, że tak!

