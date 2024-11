6 z 12

Piotr Polk

Wiosną tego roku aktor w wywiadzie dla Plotka wspomniał o przyszłości serialu, podkreślając, że to, czy powstaną nowe sezony, zależy przede wszystkim od widzów. Wyznał: "Oczywiście, że damy radę zrobić kolejny sezon. To jest tylko kwestia tego, czy widz to jeszcze zniesie. Na razie się wyróżniamy. Ten serial jednak różni się od innych tym, że jego odcinki są historiami zamkniętymi. Ciągle pojawiają się jacyś nowi bohaterowie i ich historie się nie łączą. Widzimy początek i szybko mamy zakończenie. Poza tym tam jest fajna obsada i fajnie się to wszystko układa".