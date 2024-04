Czasem znalezienie odpowiedniego miejsca do mieszkania nie jest łatwe. Szczególnie gdy szuka się gniazdka dla całej rodziny z dziećmi. Wiedzą o tym Jan Dąbrowski i Sylwia Przybysz. Para przeżyła już sporo perypetii. Na początku influencerzy kupili działkę w Makowie Mazowieckim, by wybudować na niej dom o imponującej powierzchni 400 metrów kwadratowych. Małżeństwo z biegiem czasu się rozmyśliło i sprzedało nieruchomość. Niedługo później ujawnili, że kupili mieszkanie. Teraz postanowili sprzedać apartament za zawrotną cenę. Dąbrowski i Przybysz planują zamieszkać w podwarszawskiej willi, która jest w trakcie remontu. Wystawienie poprzedniego mieszkania wzbudziło wątpliwości internautów.

Jan Dąbrowski wystawia apartament na sprzedaż. Po zaczepce internauty zaczął się tłumaczyć

Na początku kwietnia dowiedzieliśmy się, że Jan i Sylwia Dąbrowscy odliczają dni do przeprowadzki do wymarzonego domu. Rodzice Poli, Neli i Jaśminy trafili na ogłoszenie, które okazało się spełnieniem ich marzeń. Mowa o willi mającej 230 metrów kwadratowych, znajdującej się w podwarszawskiej miejscowości, niedaleko lasu. Nieruchomość wciąż przechodzi remont, a influencerzy czekają, by wreszcie przenieść się tam razem z dziewczynkami. Efektami pochwalili się niedawno w mediach społecznościowych.

Co z poprzednim mieszkanie, które znajduje się na warszawskiej Pradze? Apartament liczy 126 metrów kwadratowych i położony jest niedaleko Parku Skaryszewskiego. Nieruchomość miała zostać przepisana na córki gwiazd. Jednak Dąbrowscy postanowili sprzedać lokal. Co oferują? M.in. 5 pokoi, 3 łazienki oraz 2 balkony. Życzą sobie za to ponad 2 miliony, a konkretnie 2 268 000 zł.

W mediach społecznościowych pojawił się komentarz internauty, który nazwał Jana Dąbrowskiego "flipperem". Określenie tyczy się osób kupujących nieruchomości po atrakcyjnej cenie, remontujących ją niskim kosztem, następnie sprzedających mieszkanie z zyskiem. Warto przypomnieć, że apartament nadal jest w tanie deweloperskim.

Jasiu flipper – napisał internauta.

Influencer nie pozostawił tego komentarza bez odpowiedzi. Zaznaczył, że razem z żoną chcieli zamieszkać w apartamencie w Warszawie, jednak wreszcie znaleźli wymarzony dom i nie mogli przepuścić takiej okazji.

Nie flippuję. Kupiliśmy, bo chcieliśmy w nim zamieszkać, pod nas, nie inwestycyjnie. Kupowaliśmy, gdy była tu dziura w ziemi, a w międzyczasie znaleźliśmy wymarzony dom. Nie każdy, kto sprzedaje mieszkanie/dom, jest flipperem – odpowiedział Dąbrowski.

Gwiazdor opublikował też nagranie apartamentu, zachęcając do zakupu. Co myślicie o wymianie zdań między Janem Dąbrowskim a internautą? Influencer się wytłumaczył?

