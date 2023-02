"M jak miłość": Samochód Hanki Mostowiak trafił na sprzedaż. To właśnie nim wjechała w kartony

Scena w M jak Miłość", w której Hanka Mostowiak wjeżdża w kartony, stała się już kultowa! Wydawało się, że każdy ją widział i nie trzeba jej przypominać, okazuje się jednak, że selekcjoner reprezentacji nie miał pojęcia, z czego żartują piłkarze. Z pomocą przyszedł mu Robert Lewandowski, który pokazał Czesławowi Michniewiczowi filmik, z którego śmiała się cała Polska. Teraz w sieci pojawiła się odpowiedź produkcji! Robert Lewandowski żartuje z kultowej sceny Hanki Mostowiak Już w niedzielę rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Katarze. Nie uwierzycie, co robią piłkarze w wolnych chwilach, a to nagranie stało się hitem internetu w zaledwie chwilę! Na vlogu z Mundialu widzimy, że nasi reprezentanci byli w dobrych nastrojach i trzymały się ich żarty. W pewnym momencie panowie zaczęli wspominać kultową scenę Hanki Mostowiak, która wjechała w kartony, na skutek czego zmarła w szpitalu. Wygląda na to, że scena zapadła w pamięć Robertowi Lewandowskiemu , który śmiał się do łez. Czesław Michniewicz zupełnie nie rozumiał sytuacji. On nie wie, o co chodzi z kartonami. Chcieli uśmiercić Kożuchowską w "M jak miłość". W kartony wjechała. To jest taki top of the top - mówił rozbawiony Robert Lewandowski, szukając nagrania, które mógłby pokazać selekcjonerowi. Zobacz także: Robert Lewandowski już na Mundialu, tak żegnała go Anna Lewandowska! [ZDJĘCIE] Okazało się, że nagranie nie było łatwe do znalezienia, ponieważ po 11 latach scenę wycięto z odcinka, a kartony miały służyć tylko zabezpieczeniu samochodu. Mimo wszystko piłkarze byli mocno rozbawieni, a w tle było słychać mnóstwo żartów. Wycięli, zbyt brutalne było. Zaznaczyłeś, że masz 18 lat? - żartowali koledzy Lewandowskiego. Zobacz także: Anna...