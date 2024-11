Sebastian powoli wyrasta na najbardziej kontrowersyjnego uczestnika "Rolnik szuka żony". Początkowo widzowie byli pewni, że wybierze swoją faworytkę Patrycję, ale okazało się, że podjął inną decyzję i przekazał ją tuż po randce z Kasią. Okazało się, że rolnik jest zafascynowany spokojną i poważnie myślącą o przyszłości Katarzyną. Wydawałoby się, że ta relacja ma przed sobą przyszłość, ale internautów zaniepokoił pewien szczegół. Wszystko po uroczystej kolacji w domu rolnika. To wtedy padły wymowne słowa, o tym, że "dziewczyny opuszczały gospodarstwo z dnia na dzień". Po tym, jak pojawił się zwiastun nowego odcinka niektórzy piszą wprost, aby Kasia jak najszybciej zrezygnowała z tego związku.

Fani "Rolnik szuka żony" martwią się o Kasię od Sebastiana. Zaniepokoił mnie wpis: "Uciekaj jak najszybciej"

Uczestnicy 11. edycji "Rolnik szuka żony" dokonali ważnych wyborów, a widzowie randkowego hitu Telewizji Polskiej nie ukrywają, że po wielu edycjach widać, że hitowy program znów wraca do korzeni. Fani już kibicują Ani i Marcinowi, Dominice i Rafałowi oraz Wiktorii i Adamowi. Emocje wzbudza relacja Agaty i Irka, bo widać, że para stoi przed poważną decyzją, czy nadal kontynuować ten związek. A co u Sebastiana i Kasi? Oboje są doświadczeni przez życie i wiedzą, że chcą założyć rodzinę, ale internauci mają wątpliwości, czy to się uda. Zdaniem fanów między tą parą brakuje bliskości i tzw. "chemii".

Siedzą obok, bliskości naturalnej brak

Zero między nimi chemii oby się zmieniło, bo tak dalej jak będzie to ten niby związek nie przetrwa

Niektórzy idą o krok dalej i sugerują, że Kasia powinna sama zrezygnować z tej relacji, bo Sebastian w ostatnich odcinkach pokazała swoją nieco dominującą naturę:

Daj sobie z nim spokój i uciekaj jak najszybciej.

Największe emocje wzbudziło rodzinne spotkanie u Sebastiana. Choć rodzina rolnika od razu zaakceptowała Kasię, to sam Sebastian nieco zmienił narrację i nie mówi już o szybkiej przeprowadzce. Internauci sądzą, że ta relacja być może zbliża się już do końca.

Z tej mąki chleba nie będzie.

Chyba nic z tego nie będzie, bardzo dominujący facet

Co więcej, w nowym zwiastunie "Rolnik szuka żony" Marta Manowska odwiedziła Kasię i Sebastiana w gospodarstwie rolnika. Czyżby nie zdecydowali się na rewizytę? A może postanowili poznać się lepiej i spędzają czas u Sebastiana, aby jego wybranka miała szansę zobaczyć, jak na co dzień żyje rolnik. Para znów wybrała się na randkę na łące i po raz kolejny milczeli w swoim towarzystwie, co mocno niepokoi fanów programu, którzy nie mogą dopatrzeć się kiełkującego uczucia u tej dwójki.

Sądzicie, że Sebastian pojawi się w finale 11. edycji "Rolnik szuka żony" ze swoją drugą połówką? Patrycja zdradzi, co się wydarzyło, że przestała być faworytką i wybór rolnika padł na Kasię?

