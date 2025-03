Od tej wiadomości wszystko się zaczęło. Karol ze „ŚOPW” ujawnił pierwszą wiadomość od Laury

Karol i Laura poznali się w 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Choć eksperci początkowo nie połączyli ich w parę, oboje zgłosili się do tej samej edycji programu. Po zakończeniu eksperymentu i rozwodach z pierwotnymi partnerami, ich historia miłosna rozwinęła się, a ich uczucie szybko nabrało tempa. Karol ujawnił niedawno pierwszą wiadomość, którą otrzymał od Laury, a to właśnie od tej rozmowy zaczęła się ich piękna historia. Jesteście ciekawi, co napisała?