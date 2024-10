Od 1959 roku Barbie stanowi symbol wzmocnienia kobiet, wyobraźni i nieograniczonych możliwości. Od dziecięcych przygód, po odkrywanie siebie – Barbie już od 65 lat inspiruje i wpływa na życie wielu osób. Aby uhonorować to dziedzictwo, Mattel zaprosił przyjaciół, fanów i kolekcjonerów z całego świata do współtworzenia książki „My Barbie Story”, w której znalazły się ich osobiste historie związane z Barbie.

Swoimi wspomnieniami do książki „My Barbie Story” podzielili się między innymi Dame Helen Mirren, Claudia Schiffer, Adwoa Aboah, Sharon Rooney, Samantha Cristoforetti, Sümeyye Boyacı, Richard Quinn, Michael Halpern, Susana Rodriguez czy Asma Khan. Wśród międzynarodowych sław nie zabrakło polskiej reprezentacji. Ambasadorką projektu w Polsce została Małgosia Socha, jedna z najbardziej rozpoznawalnych i utytułowanych aktorek. Obok niej historiami o tym, jak Barbie wpłynęła na ich życie i karierę, podzieliły się także: spadochroniarka Maja Kuczyńska, mistrzyni olimpijska Anita Włodarczyk, modelka Sylwia Butor, wokalistka i autorka tekstów Julia Pośnik, influencerka Amelia Matyjasek oraz autorka Aleksandra Więcka. Wszystkie te opowieści podkreślają trwały wpływ Barbie na kolejne pokolenia i różnorodne branże, z którymi jest związana – od sztuki przez sport, STEM i wiele innych.

„Czuję się wyjątkowo związana z Barbie z racji na moje wspomnienia z dzieciństwa oraz misję Barbie, którą jest inspirowanie i wspieranie małych dziewczynek w przekonaniu, że mogą być kim chcą. Jestem matką dwóch dziewczynek i ten temat jest mi bardzo bliski, sama powtarzam to swoim dzieciom każdego dnia” – powiedziała o udziale w projekcie Małgosia Socha. „Fakt, że ta książka wesprze instytucję działającą na rzecz praw kobiet jest dla mnie również bardzo ważny" – dodała.

Krista Berger, Senior Vice President Barbie i Global Head of Dolls w Mattel, podkreśliła: „Wydana z okazji 65 lat marki książka „My Barbie Story” oddaje hołd marzeniom i nieograniczonym możliwościom, do których Barbie inspirowała przez pokolenia. Ta kolekcja osobistych refleksji dotyczących marki podkreśla wyjątkową więź, jaką ludzie zbudowali z Barbie – lalką, która jest symbolem tego, że możesz być, kim chcesz. Przekazując dochód z jej sprzedaży ONZ Kobiety Wielka Brytania, kontynuujemy naszą misję wzmacniania pozycji dziewczynek na całym świecie, aby pomóc im uwierzyć w nieograniczony potencjał, który w nich drzemie. Dziś zapraszamy także wszystkich fanów z całego świata do podzielenia się swoimi własnymi historiami związanymi z Barbie i dołączenia do nas w świętowaniu jej trwałego dziedzictwa”.

65-lecie marki to nie tylko okazja, by spojrzeć wstecz na to, jak Barbie przez lata wpływała na kulturę, ale także możliwość podkreślenia jej roli w kształtowaniu przyszłości. W 2019 roku Barbie uruchomiła globalną inicjatywę społeczną Projekt Barbie Dream Gap, której celem jest usuwanie barier stojących dziewczynkom na drodze do osiągnięcia pełnego potencjału. Kontynuacją tych działań jest współpraca Mattel z ONZ Kobiety Wielka Brytania, niezależną organizacją charytatywną z Wielkiej Brytanii, która koncentruje się na pomocy kobietom przez zbieranie funduszy, zwiększanie świadomości społecznej i inicjatywy rzecznicze, wspierając globalny komitet ONZ Kobiety. Dochód ze sprzedaży książki oraz dodatkowa darowizna pochodząca z Fundacji Mattel przyczynią się więc do poprawy jakości życia kobiet na całym świecie.

Tabitha Morton, Executive Director ONZ Kobiety Wielka Brytania, powiedziała: „ONZ Kobiety zobowiązuje się do promowania równości płci i wzmacniania pozycji wszystkich kobiet. Jesteśmy podekscytowani możliwością dzielenia tego wyjątkowego momentu z marką Barbie, której dziedzictwo także koncentruje się na kobietach i inspirowaniu kolejnych pokoleń. Dzięki naszym programom ONZ Kobiety realizowanym na całym świecie chcemy zapewnić każdej kobiecie i dziewczynce dostęp do bezpieczeństwa, wyboru i głosu. Ta książka i jej historie się do tego przyczynią”.

Książka jest już dostępna do zakupu na Amazon, a w ramach kontynuacji obchodów jubileuszu 65-lecia Barbie zachęca wszystkich fanów do dzielenia się swoimi własnymi historiami związanymi z marką w mediach społecznościowych pod #MyBarbieStory.

Wybrane historie z książki „My Barbie Story”:

Małgorzata Socha, aktorka

Kiedy byłam dzieckiem, Barbie była moim największym marzeniem. Zresztą w tamtych czasach chyba nie było dziewczynki, która by o niej nie marzyła. Długo to marzenie było poza zasięgiem, aż nadeszła pomoc zza oceanu w postaci ciotki z Ameryki, która pomogła to wielkie marzenie małej Małgosi spełnić. No może już nie takiej małej, bo miałam wtedy około 10 lat. Do dziś pamiętam radość podczas rozpakowywania paczki, w której była ta moja pierwsza wyczekana Barbie! Miała długie, karbowane włosy, zestaw ubrań do aerobiku, różowy boombox i zginające się kolana i ręce! To był taki mój prawdziwy dziecięcy skarb. Potem nasze drogi się rozeszły i trochę minęło, zanim znowu powróciłam do zabawy Barbie. Tym razem spełniając już nie swoje marzenie, a marzenie moich córek. Radość była jeszcze większa. Choć Barbie od zawsze miała jedno imię, to dziś zyskała wiele więcej twarzy! Jestem zachwycona, jak Barbie się zmieniła. Dzisiejsze lalki są o wiele bardziej różnorodne niż te z mojego dzieciństwa. Razem z Basią i Zosią odkrywamy Barbie w różnych wersjach – o różnych karnacjach i typach urody, z protezą nogi, na wózku inwalidzkim, o różnych sylwetkach. Z radością obserwuję, jak moje córki dzięki Barbie odkrywają piękno, uczą się szacunku i tolerancji. Cieszę się, że Barbie daje im nie tylko zabawę, ale też uczy otwartości i wpływa na ich postrzeganie świata. Dzięki moim dzieciom odkryłam Barbie na nowo i zakochałam się w niej ponownie, choć dziś z zupełnie innych powodów niż kiedyś.

Dame Helen Mirren, aktorka

Zostać wybraną przez Mattel jako Barbie Role Model to ogromny komplement. Coś, czego nie wyobrażałabym sobie w najśmielszych snach, że wydarzy się w tym momencie mojego życia. To wyjątkowy moment, który mogę dodać do listy moich ulubionych osiągnięć: tytuł Damy Imperium Brytyjskiego, zdobycie Oscara, gwiazda na Hollywoodzkiej Alei Sław, a teraz – własna Barbie. Dokładność detali lalki jest wprost niezwykła. Uwielbiam to, że ma na sobie jedną z moich ulubionych stylizacji z czerwonego dywanu, a wtedy po raz pierwszy miałam też niebieskie włosy, co było bardzo ekscytujące. Lubię inspirować się modą teatralną i czerpać radość z zabawy nią. Uważam, że ta radość powinna być niezależna od wieku. Wisienką na torcie jest miniaturowy Oscar, którego ma lalka. To absolutnie idealna reprodukcja.

Adwoa Aboah, modelka, aktorka i założycielka Gurls Talk

Jestem oddana misji przekonywania dziewczynek do tego, by wierzyły, że mogą być, kim tylko zechcą, a fakt, że zostałam Barbie Role Model to dla mnie ogromny zaszczyt. Wierzę, że dzięki współpracy, możemy wspierać dziewczynki w odnalezieniu ich autentycznego głosu i razem budować lepszy świat, w którym będą żyły przyszłe pokolenia. Poprzez moją pracę z Gurls Talk i partnerstwo z Mattel mam nadzieję inspirować dziewczynki do podejmowania prób zmieniania świata wokół siebie, zarówno przez wielkie, jak i małe czyny. Chcę pomóc zlikwidować dream gap, aby nigdy więcej żadna dziewczynka nie musiała się zastanawiać, czy jest wystarczająco mądra lub odważna, i by społeczeństwo nie nakładało żadnych ograniczeń na ich możliwości.

Claudia Schiffer, modelka, autorka, aktorka

Moja lalka Barbie symbolizuje szczęśliwe wspomnienia. Uwielbiałam wszystkie lalki Barbie z lat 70. i 80., zwłaszcza ich niesamowite suknie wieczorowe oraz wszystkie mebelki i akcesoria. Jako dziecko, razem z siostrą uwielbiałyśmy się bawić Barbie – była dla nas ikoną. Na strychu naszego domu stworzyłyśmy cały jej świat, z domkami, samochodami, a nawet basenami. Mogłyśmy bawić się godzinami, dopóki nasi bracia nie zniszczyli tego perfekcyjnego porządku swoimi samochodzikami! Zawsze wolałam bawić się nią i Kenem niż tradycyjnymi lalkami. W dzieciństwie Barbie była moim pierwszym krokiem w świat mody. Nauczyła mnie wyobraźni, kompletowania stylizacji, uwielbiałam oddawać się zabawie w moim wymyślonym świecie. Barbie to więcej niż tylko lalka – to ikona mody! Ubieranie jej, wybieranie różnych póz i tworzenie dla niej nowych historii – to wszystko było tak magiczne. Moje córki odziedziczyły wszystkie nasze lalki Barbie z lat 70. i 80., wraz z ich ubrankami, mebelkami i akcesoriami, do których dołączyły współczesne lalki Barbie. Moje najwcześniejsze wspomnienia to zabawa Barbie i marzenie o tym, by być jak ona. Pół wieku później Mattel spełnił to marzenie. To było surrealistyczne, widzieć siebie jako Barbie. Dla mnie lalka Barbie Claudia Schiffer symbolizuje szczęśliwe wspomnienia – zarówno te z dzieciństwa, mojej kariery, jak i te związane z zabawą lalkami z moimi córkami. To ekscytujące widzieć, jak wiele osób kochało Barbie i jak silne ma ona związki z modowymi momentami, które były dla mnie i mojej kariery tak ważne. Nadal inspiruje mnie rozwój marki i uważam, że niezwykle ważne jest kierowanie do dziewczynek przesłania, że mogą być, kimkolwiek zechcą. Jedna z najlepszych rad, jaką otrzymałam w trakcie mojej kariery, to zrozumienie, jak ważne jest zaufanie do własnej intuicji i wiara w siebie.

