Produkcje "Kevin sam w domu" oraz "Kevin sam w Nowym Jorku" zna chyba każdy. Co roku największe stacje telewizyjne emitują je w okresie bożonarodzeniowym, a domowników nastrajają w świąteczny klimat. Historia niesfornego McCalistera zdobyła prawdziwą armię fanów, a teraz pojawiła się okazja, by ktoś z nich stał się szczęśliwym właścicielem posiadłości, którą mogliśmy oglądać w pierwszej części. Ile trzeba jednak za nią zapłacić?

Dom z filmu "Kevin sam w domu" trafił na sprzedaż!

Od lat jedną z czołowych, bożonarodzeniowych tradycji w wielu polskich domach jest rodzinne oglądanie przygód Kevina McCalistera, który dwukrotnie zostaje sam na święta. W czasie, gdy rodzice starają się do niego dotrzeć, on staje oko w oko z przestępcami, których sprytnie udaje mu się przechytrzyć.

Druga część kultowej produkcji, czyli "Kevin sam w Nowym Jorku", jak sam tytuł wskazuje, opowiada losy Kevina, który pomylił samoloty i zamiast na Florydę, poleciał właśnie do Nowego Jorku. W pierwszej części z kolei "Kevin sam w domu", akcja rozgrywa się w domu McCalisterów, gdzie przez przypadek chłopiec został zupełnie sam.

Co ciekawe, chociaż film powstał w latach 90., posiadłość, która mieści się w miejscowości Winnetka na przedmieściach Chicago, do dziś wygląda jak zdjęta z ekranu i przynajmniej z zewnątrz niewiele się zmieniła. Do tej pory była zamieszkiwana przez tych samych właścicieli, ale jak się właśnie dowiedzieliśmy, niebawem się to zmieni! Dom został wystawiony na sprzedaż.

W amerykańskich mediach aż huczy na ten temat, bo w końcu kto nie chciałby zamieszkać w domu z kultowej produkcji. Miejscowość, w której się znajduje, jest jedną z najdroższych w USA, zatem jak możemy się domyślić, cena nieruchomości nie należy do najniższych. Dodatkowo fakt, że jest to tak rozsławiony dom, zapewne wpłynął do finalną kwotę. Ile więc należy za nią zapłacić?

"Posiadłość McCalisterów" można nabyć za "jedyne" 5,25 mln dolarów, czyli ponad 20 mln zł! Niewielu więc mogłoby sobie pozwolić na jej zakup. Warto wspomnieć, że dom, oprócz tego, że był planem filmowym ikonicznej produkcji, a także, że mieści się w luksusowej okolicy, jest też całkiem spory. Znajduje się w nim aż pięć sypialni i sześć łazienek, zatem pomieści naprawdę dużą rodzinę!

Chcielibyście w nim zamieszkać?

