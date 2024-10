Wojciech Szczęsny wielokrotnie mówił o tym, że nie utrzymuje kontaktu ze swoim tatą. A jak wyglądają relacje piłkarza z mamą? Możecie się zdziwić po tym, co ostatnio opublikowała w sieci Alicja Szczęsna! Zdecydowała się na bardzo wymowny gest w stronę syna.

Wojciech Szczęsny nie ma kontaktu z ojcem. Jak układa mu się z mamą?

Wojciech Szczęsny ostatnio znalazł się w centrum uwagi po ogłoszeniu zakończenia kariery sportowej, a niedługo później... podpisaniu kontraktu z klubem FC Barcelona. Razem z żoną Mariną oraz dziećmi, Liamem i Noelią, przeprowadzili się do słonecznej Hiszpanii, gdzie bramkarz rozpoczyna nowy etap kariery. Życie w Barcelonie to dla nich zupełnie nowy start, a Szczęsny intensywnie przygotowuje się do swojego debiutu w jednym z największych klubów świata.

Nie da się jednak ukryć, że prywatnie Szczęsnemu nie zawsze udaje się uniknąć napięć: jego relacja z ojcem, Maciejem, od lat jest skomplikowana. Maciej Szczęsny, były bramkarz reprezentacji Polski, publicznie krytykował niektóre decyzje syna oraz jego występy na boisku. Jego słowa odbiły się szerokim echem w mediach, co tylko pogłębiło kryzys na linii ojciec-syn. Wojciech nigdy nie ukrywał, że ich relacja praktycznie nie istnieje, a w wywiadach przyznawał, że od długiego czasu nie rozmawia z ojcem.

Relacji w ogóle nie ma, więc ciężko mi ją nazwać trudną. Wbrew pozorom, w tej sytuacji jest prosta. Nie bawię się w publiczne tłumaczenie, dlaczego tak jest, bo czuję, że nie mam się z czego tłumaczyć. Są takie rzeczy, które zostają w rodzinie, nawet jeśli tej relacji nie ma - mówił Wojciech Szczęsny w rozmowie z 'Kwartalnikiem Sportowym'.

W przeciwieństwie do trudnych relacji z tatą, Wojciecha Szczęsnego łączy wyjątkowo bliska więź z matką, Alicją. To ona była dla niego największym wsparciem, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Po rozwodzie z Maciejem Szczęsnym Alicja samotnie wychowywała Wojciecha i jego brata. Jako była sportsmenka, doskonale rozumiała wyzwania, przed którymi staje młody sportowiec, i poświęciła wiele, aby jej syn mógł realizować swoje marzenia.

Nie mogłam inaczej wychować synów. Bez sportu. Geny sportowe odziedziczyli po obojgu rodzicach. Ja od 10 roku życia trenowałem sport wyczynowo, był on stale obecny w moim życiu. (...) Maciek trenował piłkę nożną, a ja piłkę ręczną, dlatego Wojtek tak dobrze kopie i łapie - wyznała Alicja Szczęsna w rozmowie z Wysokimi Obcasami.

Ostatnio Alicja Szczęsna miała dwie szczególne okazje, aby pokazać, jak silna jest jej relacja z synem. Pierwsza nastąpiła, gdy Wojciech Szczęsny zdecydował się wrócić z piłkarskiej emerytury i podpisać kontrakt z FC Barceloną.

Duma - napisała Alicja Szczęsna publikując zdjęcie syna.

Z koeli przed meczem z Portugalią na PGE Narodowym, gdzie bramkarz został uroczyście pożegnany przez PZPN i kibiców, jego mama zwróciła się do niego we wzruszających słowach:

Synu, każdy Twój mecz z orzełkiem na piersi to dla mnie wyjątkowe emocje, ogromna radość i duma. Jestem szczęśliwa, że przez 15 lat stałeś w bramce Reprezentacji Polski i godnie reprezentowałeś Nasz Kraj. Dla mnie każdy mecz z tych 84, które spędziłeś na boisku przez te lata, był wyjątkowy i pełny wzruszeń - napisała nie kryjąc wzruszenia.

Wygląda na to, że Alicja Szczęsna jest dla Wojciecha największym wsparciem i doradczynią, zwłaszcza w trudnych chwilach jego kariery. Szczęsny często mówi o mamie z wielkim uznaniem i ciepłem, podkreślając, jak ważną rolę odegrała w jego życiu. Tylko pozazdrościć takiej więzi!

