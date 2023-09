W życiu Małgorzaty Rozenek-Majdan rozpoczęła się prawdziwa rewolucja, która oznacza nowy rozdział nie tylko dla "Perfekcyjnej pani domu", ale i całej jej rodziny. Gwiazda przeprowadziła się już do nowej willi, o czym media rozpisują się już od kilku dni. Jak to zwykle bywa w przypadku Małgorzaty Rozenek-Majdan, nie obyło się bez kontrowersji i starcia z fanami. Jak się okazuje, wcześniej willa Małgorzaty Rozenek-Majdan należała do innej gwiazdy, która w rozmowie z dziennikarzami potwierdziła, że to ona zaprojektowała i wybudowała aktualne gniazdko "Perfekcyjnej pani domu". Rezydencja ma ponad 300 metrów, więc nic dziwnego, że nie należy do najtańszych. Mało kto mógł się jednak spodziewać, że prezenterka telewizyjna miesięcznie będzie za niego płaciła aż tyle! Zobacz także: "Taniec z gwiazdami": Małgorzata Rozenek w jury show? Iwona Pavlović komentuje Znamy miesięczny koszt wynajmu nowej willi Małgorzaty Rozenek-Majdan! Cena zwala z nóg W ciągu ostatnich dni fani obserwowali, jak Małgorzata Rozenek-Majdan dźwiga kartony do nowej will i. Fani żyją przeprowadzką "Perfekcyjnej pani domu", która w mediach społecznościowych relacjonowała rozpoczęcie nowego etapu. Nie obyło się jednak bez kontrowersji. Nawet podczas przenosin do nowego gniazdka, gwiazda TVN nie uniknęła krytyki. Wszystko przez to, że Małgorzata Rozenek-Majdan zatrudniła pomoc do porządków przy przeprowadzce . Mieliśmy już okazję zobaczyć wnętrze nowego domu prezenterki telewizyjnej. Małgorzata Rozenek-Majdan pokazała, jak wygląda poranek w jej nowej willi . Gwiazda postawiła na skandynawski styl z dużą przestrzenią. Jak donosi „Super Express”, rezydencja ma ponad 300 metrów kwadratowych i w dodatku posiada basen! Za taki luksus "Perfekcyjna pani domu" musi jednak sporo zapłacić. Redakcja...