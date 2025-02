Akop Szostak to znany trener personalny i zawodnik MMA. W ubiegłym roku szerokim echem odbiło się jego nagłe rozstanie z Sylwią Szostak. Akop starał się otwarcie mówić o swoich emocjach, jednak jedną, najważniejszą informacją długo pomijał. Dopiero teraz podzielił się na Instagramie osobistym wyznaniem o swojej walce z chorobą. Opisał swoje doświadczenia oraz drogę do zdrowia psychicznego. To pierwszy raz, kiedy zdecydował się publicznie poruszyć ten trudny temat.

Akop Szostak wyznał, że od długiego czasu zmaga się z depresją, jednak nie mówił o tym publicznie. Jak przyznał, przez miesiące ukrywał swoje problemy, próbując samodzielnie radzić sobie z chorobą. Dopiero teraz zdobył się na odwagę, by otwarcie podzielić się swoją historią z obserwatorami na Instagramie. Zawodnik MMA podkreślił, że depresja to poważna choroba, która może dotknąć każdego, niezależnie od stylu życia czy sukcesów zawodowych. Szostak zaznaczył, że jego przypadek pokazuje, iż nawet osoby uchodzące za silne fizycznie i psychicznie mogą zmagać się z trudnościami psychicznymi.