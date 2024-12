Fani Katy Perry mogą już odliczać dni do wyjątkowego wydarzenia. Koncert odbędzie się 28 października 2025 roku w Tauron Arenie w Krakowie. To jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych zaplanowanych w Polsce na nadchodzący rok. Tauron Arena, znana z doskonałej akustyki i przestronności, stanie się miejscem, gdzie zabrzmią największe hity artystki.

Katy Perry wystąpi w Polsce!

"The Lifetimes Tour" to najnowsza trasa koncertowa Katy Perry, która obejmie występy m.in. w Paryżu, Budapeszcie, Berlinie, a także właśnie w Krakowie. Trasa promuje zarówno największe przeboje artystki, jak i jej nowe utwory, które znajdą się na zapowiadanym albumie. Każdy koncert w ramach trasy będzie pełen widowiskowych efektów świetlnych, spektakularnych kostiumów i niesamowitej energii.

Sprzedaż biletów na koncert Katy Perry w Polsce rusza już lada moment. Wejściówki będą dostępne w przedsprzedaży już w środę, 11 grudnia o godzinie 12:00 w City Handlowy, a 12 grudnia o godzinie 10:00 rozpocznie się przedsprzedaż Ticketmaster. Sprzedaż ogólna rozpocznie się zaś w piątek, 13 grudnia o godz. 10:00 na LiveNation.pl. Warto zarezerwować je jak najszybciej, ponieważ zainteresowanie koncertem już jest ogromne!

Katy Perry to nie tylko ikona muzyki pop, ale także artystka, która słynie z niezapomnianych występów na żywo. Jej koncerty to połączenie doskonałej muzyki, zapierających dech w piersiach wizualizacji oraz wyjątkowej interakcji z publicznością. Występ w Polsce to niepowtarzalna okazja, by na własne oczy zobaczyć show na najwyższym światowym poziomie.

Nie czekaj – zapisz datę rozpoczęcia sprzedaży biletów i dołącz do grona szczęśliwych widzów, którzy 28 października 2025 roku będą mogli uczestniczyć w tym niezwykłym wydarzeniu!

