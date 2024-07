Platoniczną miłością nazywamy uczucie, które łączy dwie bliskie sobie osoby, ale nie zawiera w sobie seksualności.

Zwykle ludzie używają terminu „platoniczna miłość” gdy darzą kogoś uczuciem, ale nie tylko nie chcą z tą osobą uprawiać seksu ale też nie chcą wchodzić z nią w jakikolwiek związek. Takie pojmowanie platonicznej miłości sprawia, że seks i związek są ze sobą utożsamiane i niemal funkcjonują jako synonimy.

Niebezpieczeństwo takiego utożsamiania tkwi w dużym upraszczaniu związków i kompletnym zapominaniu o tym, że istnieją związki, w których ludzie:

sypiają ze sobą i darzą się romantycznymi uczuciami,

sypiają ze sobą bez głębszych romantycznych uczuć,

darzą się uczuciem romantycznym, ale nie sypiają ze sobą,

darzą się uczuciem, ale nie romantycznym, nie sypiają ze sobą.

Gdzie można w takim razie zakwalifikować miłość platoniczną? Prawdopodobnie do ostatniego typu związków, jednak to pojęcie jest stosowane do opisu jeszcze jednego rodzaju relacji.

Miłość platoniczna czyli nieodwzajemniona

Współcześnie coraz częściej mówi się o miłości platonicznej jako uczuciu nieodwzajemnionym – osoba, którą darzy się uczuciem, jest z jakiegoś powodu niedostępna. Może być już w związku z kimś innym, być w nieodpowiednim wieku lub po prostu nie czuje tego samego. Często osoby, będące obiektem takiej miłości, nawet o tym nie wiedzą. Można to porównać do bycia w tzw. friendzone, czyli funkcjonowania tylko jako przyjaciel, choćby najlepszy. Nierzadko mówi się także o miłości platonicznej w kontekście osoby, która nawet nie tyle nie wie o tych uczuciach, ale nawet nie ma pojęcia o istnieniu osoby, która ją tymi uczuciami darzy.

Platoniczna miłość czy przyjaźń?

Niekiedy mówi się o platonicznej miłości w jeszcze innym kontekście – to emocjonalny związek dwóch osób, które nie darzą siebie romantycznym uczuciem, nie chcą być ze sobą, a co więcej – mogą być nawet związane z kimś innym. Podczas gdy jest to akceptowane u osób, które mają status singla, to spotyka się już z niezrozumieniem wobec osób zajętych, które są posądzane o grę na dwa fronty i trzymanie drugiej osoby „w rezerwie”. O ile obie osoby godzą się na tego typu relację i dobrze wiedzą, na czym polega, nie ma w tym nic złego. Jednak często jest to nierozumiane przez partnerów, którzy są zazdrośni i nie czują się dobrze w tym trójkącie.

Jeśli jednak mówimy o miłości platonicznej, która łączy osoby, które są sobie bliskie i nie mają innych partnerów, warto podkreślić, że tego typu relacja ma swoje plusy. Mówi się, że najlepsze małżeństwa zaczynają się od przyjaźni, która z czasem zaczyna przeradzać się w związek romantyczny. Z pewnością jest to bardzo solidny fundament związku, dzięki któremu stopniowo buduje się zaufanie i wiedzę o sobie nawzajem. Wzajemna fascynacja natomiast, zwłaszcza u kobiet, ma duży wpływ na to, jak będzie wyglądało późniejsze życie erotyczne.