Alina Szczegielniak próbowała swoich sił w kilku produkcjach telewizyjnych takich jak "Na wspólnej" czy "O mnie się nie martw". Teraz na stałe związała się z serialem "M jak miłość", gdzie wciela się w postać Ani i gra siostrę Kamy (Michalina Sosna). W serialu rywalizuje z siostrą o względy Marcina, czyli Mikołaja Roznerskiego. A jak jest prywatnie? Czy Alina jest zakochana?

Kim jest Alina Szczegielniak?

W "M jak miłość" Ania i Kama rywalizują o serce Marcina, który rozwiódł się z Izą (Adriana Kalska) i są dla siebie konkurencją. Co więcej, Ania (Alina Szczegielniak) jest niepełnosprawna z powodu wypadku, do którego doprowadziła Kama( Michalina Sosna). Teraz starsza siostra ma wyrzuty sumienia i stara zająć się siostrą. Mimo wszystko Kama i Ania są zakochane w tym samym mężczyźnie, co nigdy nie wróży nic dobrego. Jak rozwiążą ten problem? Wygląda na to, że Marcinowi bliższa sercu jest Kama, czyli Michalina Sosna.

A co wiadomo o prywatnym życiu odtwórczyni roli serialowej Ani? Alina Szczegielniak to 31-letnia aktorka, która ukończyła Akademię Sztuk Teatralnych w Krakowie. Jest niezwykle uzdolniona muzycznie i gra na fortepianie, gitarze, ukulele. Ukończyła szkołę muzyczną I stopnia w klasie fortepianu. Dodatkowo potrafi śpiewać oraz tańczyć, czego jeszcze nie miała okazji zaprezentować w serialu "M jak miłość", gdzie wciela się w postać Ani. Alina dołączyła do obsady w wakacje 2023 i współpracuje u boku Mikołaja Roznerskiego i Michaliny Sosny, która na potrzeby serialu jest starszą siostrą Szczegielniak.

Prywatnie, Alina Szczegielniak nie pokazuje zbyt wiele w mediach społecznościowych. Wiadome jest, że uwielbia podróże, które odbywa wspólnie z partnerem- Danielem Malcharem. Co ciekawe, para współpracuje ze sobą w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, więc niewykluczone, że to właśnie tam się poznali. Wygląda na to, że Alina Szczegielniak łączy pracę w krakowskim teatrze z serialem "M jak miłość". Aktorka nie powiedziała nigdy, co jest bliższe jej sercu i czy zamierza z jednej z tych zajętości zrezygnować.

Natomiast partner Aliny swoją karierę zawodową rozwija jedynie na deskach teatru i na próżno szukać jego nazwiska w polskich serialach.

Nie tylko Alina Szczegielniak stroni od pokazywania prywatności w mediach, jej serialowa siostra również nie pokazuje swojej codzienności. Michalina Sosna najczęściej dzieli się z fanami zdjęciami z planów filmowych.