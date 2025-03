Nieustannie pytają ją o sylwetkę. Doda sama chętnie chwali się efektami swoich treningów, a zdjęcia z wakacji "bombardują" nasze Instagramy. Czy Doda ma jakieś kompleksy? Zapytaliśmy.

Doda o kompleksach

Doda od dzieciństwa związana jest ze sportem. Ten do jej życia wprowadził ojciec, Paweł Rabczewski - ceniony sztangista i medalista mistrzostw świata i Europy. Kiedy artystka wybrała karierę muzyczną, uprawiała go z większą lub mniejszą intensywnością. Nie ma jednak wątpliwości, że w ostatnich latach Doda osiągnęła swoją formę życia. Jakie są sekrety sylwetki Dody? Lista wyrzeczeń jest spora i mówiła o niej już niejednokrotnie. My podpytaliśmy ją o to, czy posiada jakieś kompleksy:

Nie mam, ćwiczę dużo, jestem bardzo dumna ze swojej sylwetki. Zawsze taka byłam. Jestem zszokowana, że ludzi jeszcze to dziwi po 25 latach.

Reakcję Dody trzeba zobaczyć na własne oczy. Obejrzyjcie nasze wideo.

