Majka Jeżowska nie potrafiła powstrzymać łez w "Tańcu z Gwiazdami". Piosenkarka pomimo kontuzji i bólu nogi nie zrezygnowała z występu i zatańczyła w najnowszym odcinku wielkiego hitu Polsatu. Majka Jeżowska i Michał Danilczuk zaprezentowali walca i zachwycili fanów programu. Po występie artystka nie wytrzymała i polały się łzy.

Majka Jeżowska to zdecydowanie jedna z największych gwiazd najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami". W programie występuje u boku Michała Danilczuka, a widzowie mocno trzymają za nich kciuki. Fani ich uwielbiają, ale jurorzy nie mają dla nich litości i dość nisko oceniają ich występy. Tydzień temu Majka Jeżowska nie gryzła się w język i ostro komentowała niskie oceny od jury "Tańca z Gwiazdami". Niestety, kilka dni temu okazało się, że Majka Jeżowska miała wypadek przez który jej występ w dzisiejszym odcinku stanął pod znakiem zapytania. Wszyscy zastanawiali się, czy Majka Jeżowska zrezygnuje z "Tańca z Gwiazdami", ale artystka ostatecznie pojawiła się w programie i razem z Michałem Danilczukiem zatańczyła walca.

Majka Jeżowska dała z siebie wszystko i oczarowała na parkiecie. Po występie emocje sięgnęły zenitu, a piosenkarka nie wytrzymała i polały się łzy.

Bolało cały tydzień, przy każdym zgięciu nogi, ale chciałam podziękować tysiącom ludzi, którzy do mnie pisali, wspierali, to dla was kochani

mówiła wzruszona gwiazda.