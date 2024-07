Miłość platoniczna to uczucie pozbawione wszelkiej namiętności. Istnieje jako element inicjujący związek. Trwała relacja mężczyzny i kobiety, której nie towarzyszy seks to rzadkość.

Miłość platoniczna, czyli miłość bez seksu

Miłość platoniczna to rodzaj uczucia, które przeżywane jest wyłącznie duchowo. Jest pozbawiona namiętności i sensualności, choć towarzyszą jej subtelne oznaki zauroczenia – przyspieszone bicie serca czy rumieniec na widok ukochanej osoby. Miłość platoniczna to niewinny zachwyt – afekt silny, ale zwykle krótkotrwały. Jest zafascynowaniem drugą osobą i bezwarunkowym zaakceptowaniem wszystkich jej cech. Bezkrytycznym stosunkiem do całokształtu.

W przypadku tego typu miłości nie możemy narzekać na brak romantyzmu. Cała relacja oparta jest na mrzonkach, romantycznych marzeniach, ciągłych myślach i fascynacji tą jedyną osobą. Wyobraźnia pomaga nam stworzyć obraz idealnego, ciepłego i szanującego nas partnera. Jest to uczucie charakterystyczne dla okresu młodzieńczego i często pojawia się w okresie dojrzewania.

Czy miłość bez seksu jest możliwa?

Miłość platoniczna jest całkowicie pozbawiona pożądania i zmysłowości. W jej istocie tkwi założenie miłości czystej, choć potencjalnie spełnienie seksualne mogłoby zaistnieć. Czy jednak związek pomiędzy kobietą a mężczyzną może być oparty na uczuciu tego rodzaju? Miłość platoniczna jest afektem obecnym w początkowych etapach tworzenia związku. Partner jest wówczas idealizowany i odbierany jako doskonale pasująca połowa, nie zauważamy żadnych wad, a na pierwszym planie znajduje się jedynie nasze uczucie, bezgraniczna miłość i chęć spędzania wspólnie jak najwięcej czasu. Dominują emocje takie jak: przywiązanie, tęsknota, radość, a wszystko to nie ma w sobie żadnego pierwiastka seksualności. Miłość o silnym podłożu seksualnym – erotyzm – pojawia się dopiero w kolejnych etapach budowania związku. Erotyzm wymaga dojrzałości, nie tylko seksualnej, płciowej, ale przede wszystkim emocjonalnej, zdobycia poczucia bezpieczeństwa i zaufania.

Miłość platoniczna w związku rozrasta się do trwałego i poważnego uczucia, a erotyczne zachowania zaczynają pojawiać się stopniowo, nasilają erotyczne napięcie pomiędzy partnerami rozpoczynając od dotyków, pocałunków, słów o seksualnym zabarwieniu, pieszczot, aż do współżycia.

Dojrzewanie do absolutnej jedności i tożsamości partnerów to proces, który wymaga czasu, a miłość platoniczna odgrywa rolę nadrzędną w początkowych jego fazach. W kontakcie seksualnym nie wyczerpuje się pełnia miłości, stanowi on jedynie dopełnienie bliskości partnerów. Jednak wydaje się, że relacje damsko-męskie pozbawione seksualności i oparte jedynie na miłości czystej są rzadkością. Mężczyźni i kobiety zwykle są w stanie zrozumieć seks bez miłości, ale nie są skłonni przyjąć miłości bez seksu.

Spojrzenie na rolę związku diametralnie się zmieniło. Wiele osób jest ze sobą tylko dla seksu, albo w ogóle nie tworzy związków.