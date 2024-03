Dominika Kachlik wciela się w żonę Pawła Zduńskiego już od kilku dobrych lat. Ostatnio w serialu ich małżeństwo stawia czoła trudnym chwilom, a jak to jest w życiu prywatnym aktorki? Fani zastanawiają się, czy podobnie jak na ekranie, jej serce jest zajęte.

Czy Franka, czyli Dominika Kachlik z "M jak miłość" ma męża?

Dominika Kachlik urodziła się 14 sierpnia 1992 roku w Krakowie. Od najmłodszych lat wykazywała zainteresowanie aktorstwem, a w 2018 roku ukończyła studia na Wydziale Aktorskim Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Już jednak trzy lata wcześniej udało jej się zadebiutować na małym ekranie, wcielając się w epizodyczne postaci w: "Przyjaciółkach", "Krew z krwi 2" czy "Aż po sufit".

Do obsady "M jak miłość" dołączyła w 2019 roku, ale tylko na chwilę, odkrywając epizodyczną rolę. Na stałe zagościła na planie dopiero rok później, rozwijając wątek Franki, którą możemy oglądać do dziś, jako żonę Pawła Zduńskiego, w którego wciela się Rafał Mroczek. To właśnie ta rola przyniosła jej największą rozpoznawalność.

Wojciech Olkusnik/East News

Co ciekawe, w 2020 roku Dominika wygrała międzynarodowy casting na główną rolę żeńską w hollywoodzkim filmie "Hong Kong Love Story". Poza tym możemy oglądać ją na deskach teatru, zatem nie ma wątpliwości, że aktorsko radzi sobie naprawdę świetnie. Skoro od kilku lat obserwujemy, jak w "M jak miłość" rozwija się jej historia z mężem Pawłem, fani zastanawiają się, czy i w życiu prywatnym Dominika jest z kimś związana.

Chociaż aktorka stara się być dość aktywna na Instagramie, raczej publikuje tam kadry związane z pracą i jej kulisami, aniżeli osobiste smaczki. Nieoficjalnie jednak wiadomo, że Dominika nie ma męża.

W 2022 roku aktorka zrobiła wyjątek i zamieściła w sieci zdjęcia z wesela znajomych, na których pozowała z tajemniczym mężczyzną, zakrywając jego wizerunek. Choć fani liczyli, że wtedy też być może ogłosi swój związek, nie zrobiła tego, a jej towarzysz z przyjęcia okazał się być najpewniej tylko kolegą. Na InstaStories pojawiło się również kilka zdjęć z San Francisco, gdzie aktorka całuje się z tajemniczym mężczyzną, na relacjach pojawił się także ten sam mężczyzna siedzący tyłem. Ostatnie wspólne zdjęcie Dominiki i mężczyzny opublikowała pod koniec ubiegłego roku.

Dominika nie ma też w zwyczaju udzielać wywiadów, ani brylować na czerwonym dywanie. Nie ma więc pewności, że jeśli jej serce będzie zajęte, zechce nam przedstawić drugą połówkę.

