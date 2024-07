"M jak miłość" bawi widzów już od ponad dwóch dekad. Fani zdążyli się zżyć z ulubionymi postaciami i nie mogą się doczekać kolejnego sezonu. Nie ukrywali nerwów, gdy zobaczyli, że podczas nagrywania czołówki do kolejnych odsłon zabrakło Adriany Kalskiej. Czy to oznacza, że zniknie z serialu? Wiadomo również co dalej z Kingą Zduńską graną przez Katarzynę Cichopek. Czy przez nową pracę w Polsacie zniknie z serialu? Niewątpliwie szykują się zmiany w obsadzie.

Reklama

Czy Katarzyna Cichopek zniknie z "M jak miłość"?

Katarzyna Cichopek została nie tylko prowadzącą nowego programu śniadaniowego Polsatu ale również dostała własny program. To jak sobie poradzi na antenie nowej stacji będzie można śledzić już niedługo. Fani jednak zastanawiają się czy jej przejście do konkurencji będzie miało jakiś wpływ na jej obecność w serialu "M jak miłość". Jako Kinga Zduńska pojawia się w nim przecież od 2000 roku. Widzowie jednak mogą odetchnąć z ulgą, jak informuje Pudelek.pl, Katarzyna Cichopek nie zniknie z serialu "M jak miłość":

Kasia Cichopek cały czas jest i będzie obecna w M jak miłość. To jedna z najważniejszych postaci dla fabuły. Uspokajamy widzów - grana przez nią Kinga Zduńska nie zniknie - cytują informatora.

Instagram @mroczek_marcin

Pudelek.pl uspokoił również fanów Adriany Kalskiej, ona również wciąż będzie jedną z kluczowych postaci w "M jak miłość":

Adriana Kalska pozostaje w M jak miłość. Wciąż będzie ważną postacią

Nie oznacza to jednak, że w scenariuszu nie będzie zmian. W nowych odcinkach ma zabraknąć m. in. Jakuba Józefowicza czyli serialowego Łukasza, syna Marty. Już w poprzednim sezonie "M jak miłość" wraz z serialową ukochaną i synem wyjechali do Włoch.

Józefowicz nie pojawiał się już w ostatnich odcinkach. I nic nie wskazuje na to, by miało się to zmienić. On i jego serialowa partnerka, czyli Alżbeta Lenska nie są obecni w scenariuszu. Wyjechali i nie wrócą do Polski w najbliższych miesiącach - cytuje swojego informatora Pudelek.pl.

Czekacie na nowe odcinki "M jak miłość"?

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Znamy kulisy przejścia Macieja Kurzajewskiego z TVP do Polsatu. Zrobił to dla Cichopek?

MTL Maxfilm