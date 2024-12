11. edycja programu "Rolnik szuka żony" ostatecznie zakończyła się dwoma związkami. Miłość znaleźli Ania i Marcin oraz Dominika i Rafał, ale okazuje się, że pozostali uczestnicy nadal mają ze sobą kontakt. Teraz to Agata z "Rolnika" zaskoczyła nowym zdjęciem, które zdradza, z którym z kandydatów tak naprawdę ma kontakt po programie. Okazuje się, że wcale nie jest to Irek, choć oboje zapewniali o swojej przyjacielskiej relacji.

Agata z "Rolnik szuka żony" utrzymuje kontakt z Mirkiem?

11. edycja programu "Rolnik szuka żony" już dobiegła końca, a teraz widzowie czekają na wyjątkowy świąteczny odcinek, w którym zobaczą swoje ulubione pary. Nie zabraknie uczestników z ostatniej edycji, ale również par z poprzednich sezonów. Tymczasem uczestnicy 11. edycji sami zdradzają, co słychać w ich życiu prywatnym za sprawą mediów społecznościowych. Aż dwóch kandydatów Wiktorii jest już w związkach, Magda kandydatka Rafała też znalazła miłość, a co się dzieje u Agaty? Jakiś czas temu rolniczka pochwaliła się rodzinnym zdjęciem, a teraz pokazała nowy kadr i na zdjęciu pozuje z Mirkiem, ale to jeszcze nie koniec niespodzianek. Jedna z internautek zapytała Agatę, czy utrzymuje kontakt z Mirkiem:

Czy masz kontakt z Mirkiem? zapytała jedna z internautek

Na odpowiedź Agaty z "Rolnik szuka żony" nie trzeba było długo czekać i okazuje się, że uczestniczka utrzymuje kontakt też z innymi osobami:

Tak i jak widać na załączonym obrazku nie tylko z nim odpowiedziała wprost Agata z 'Rolnik szuka żony'

Okazuje się, że po programie Agata ma kontakt nie tylko z Mirkiem, ale również z Sebastianem oraz z Wiktorią. Cała czwórka w doskonałych nastrojach pozowała do wspólnego zdjęcia. Jak wiadomo, "Rolnik szuka żony" nie tylko łączy ludzi, ale sprawia też, że powstają przyjaźnie, a niektórzy uczestnicy zyskują ogromną popularność i rozpoczynają mocną działalność w sieci.

Wygląda na to, że relacja z Irkiem na dobre się zakończyła. Mężczyzna wrócił do pracy za granicą i nie zdecydował się na powrót do Polski na stałe. Rolniczka doskonale wiedziała, że związek na odległość byłby niemal niemożliwy, dlatego zdecydowała się zakończyć tę relację. Oboje zapewniali, że są nastawieni na przyjacielskie relacje, ale wydaje się, że tego zapewnienia też nie do końca udało się dotrzymać.

