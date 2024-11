Bartłomiej Nowosielski jest doskonale znany widzom "Barw szczęścia" i "M jak miłość". To dzięki rolom w tych hitach telewizyjnej Dwójki zyskał ogromną popularność i sympatię widzów. Aktor od wielu lat zmaga się z otyłością i mimo walki ten problem stale wraca. Aktor nie ukrywa, że był w trudnej sytuacji i wymagał leczenia, dlatego poddał się operacji, ale teraz znów zmaga się z nawrotem i nie ukrywa, że zdarza mu się usłyszeć mocne i bardzo krytyczne uwagi na temat jego wagi. Jak na nie reaguje?

Gwiazda "M jak miłość" ma nawrót choroby

Bartłomiej Nowosielski niedawno świętował swoje 45. urodziny. Aktor zagrał w takich produkcjach jak: "Klan", "Barwy szczęścia", "Komisarz Alex" czy "Korona królów", jednak to rola Tadeusza Kiemlicza w "M jak miłość" przyniosła mu największą popularność. Bartłomiej Nowosielski w Emce gra od 2021 roku i wciela się w sąsiada Mostowiaków, a jego wątek jest stale rozbudowywany. Wiosną o Bartłomieju Nowosielskim zrobiło się głośno za sprawą spektakularnej metamorfozy i okazało się, że aktor schudł prawie 30 kilogramów po operacji żołądka. Gwiazdor "M jak miłość" postanowił skupić się na swoim zdrowiu, kiedy waga zaczęła pokazywać 163 kilogramy.

Poddałem się endoskopowej operacji zmniejszenia żołądka. Dbam też o aktywność fizyczną, szczególnie podczas zabaw z dziećmi. Córki bardzo mnie motywują. Nie dają mnie oraz żonie szansy na odpoczynek. mówił aktor w rozmowie z 'Super Expressem'.

To nie wszystko! Aktor sam przyznał, że z powodu otyłości cierpiał na zaawansowany bezdech senny i to właśnie ta diagnoza skłoniła go do walki o siebie, niestety po pierwszym sukcesie przyszła pora na zderzenie z rzeczywistością:

Ta diagnoza była początkiem mojej walki o zdrowie. Potem przyszedł czas na balonikowanie żołądka i założenie balonika na rok. Dzięki temu szybciej osiągałem sytość. (...) Straciłem 28 kg w ciągu czterech miesięcy, ale tej masy ciała nie udało mi się utrzymać – mówił Bartłomiej Nowosielski dla abcZdrowie.

Okazuje się, że tryb pracy aktora nie sprzyja zdrowemu stylowi życia, o czym mówi wprost:

Kiedy czasem zdjęcia trwają 12 godzin, kiedy próby teatralne przeplatane spektaklami ciągną się długimi godzinami, bardzo ciężko o systematyczność w zdrowym stylu życia, w regularnych posiłkach, w aktywności fizycznej - tłumaczył aktor.

Aktor w podcaście Adrianny Sobol przyznał, że jest po dwóch poważnych zabiegach, które miały pomóc w walce z otyłością, ale choroba znów wróciła. Okazuje się, że po leczeniu aktora spotkała krytyka od osób, które sugerowały, że zaprzepaścił to, co udało mu się osiągnąć za pomocą operacji i leczenia. Bartłomiej Nowosielski nie ukrywa, że nie chce już walczyć z hejtem i mówi wprost: "nie mam ochoty nawet z tym dyskutować. Nie chce mi się".

Byłem poddany dwóm zabiegom bariatrycznym, po których nastąpił nawrót choroby otyłościowej i oczywiście pojawiły się komentarze: o nic to nie dało, znowu je jak tucznik, po co to emanować, opowiadać o tym, jak się okazuje, że to nic nie daje. wyznał Bartłomiej Nowosielski w podcaście Adrianny Sobol

Aktor jest szczęśliwym mężem i ojcem dwóch córek. Razem z żoną razem grają w serialu "M jak miłość", a Ewelina Kudeń-Nowosielska wcielała się w rolę matki Poli. Co więcej, w hitowym serialu Dwójki gra też ich młodsza córka Hanna Nowosielska, która gra właśnie Polę. Prywatnie od 13 lat są szczęśliwym małżeństwem. Tylko spójrzcie na ich wspólne zdjęcia!