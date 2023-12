Za nami wielki finał 10. edycji "Rolnik szuka żony", w którym dowiedzieliśmy się, jak potoczyły się losy par. Jak wiadomo, fani najmocniej kibicowali związkowi Artura i Sary, ale ku zaskoczeniu wszystkich, para w finale show ogłosiła swoje rozstanie!

Nie jesteśmy razem od tygodnia - wyznała wprost Sara

Co było przyczyną rozpadu ich relacji? Sprawdźcie szczegóły!

"Rolnik szuka żony 10": Artur i Sara rozstali się!

Artur i Sara z "Rolnik szuka żony 10" od samego początku budzili ciepłe emocje wśród fanów show. Wielu widzów było niemalże przekonanych, że w finale programu będą świadkami romantycznych wyznań tej pary. Niektórzy nawet podejrzewali, że Artur oświadczy się Sarze w finale "Rolnika". Tymczasem fani randkowego hitu TVP1 przeżyli niemałe zaskoczenie, bo jak się okazało, Artur zerwał z Sarą tydzień przed finałem programu!

(...) Może za szybko się to wszystko działo. Ja już to poczułem wcześniej. Myślałem, że mi to przejdzie, ale nie przeszło, tak że od razu tutaj Sarze też powiedziałem, jaka jest sytuacja i żeśmy zakończyli to. (...) Nie byłem sobą, nie czułem się swobodnie tak, jak na początku, to stwierdziłem, że nie ma sensu dalej się męczyć. (...) No minęły te uczucia. - przyznał wprost Artur

Sara nie ukrywała, że Artur po prostu ją zawiódł.

Nie może być tak, że ktoś jest w związku i jedna osoba nie odzywa się do drugiej przez półtora tygodnia, jak gdyby nigdy nic, a później ma pretensje jeszcze - przyznała ze łzami w oczach Sara

Była partnerka rolnika przyznała przed kamerami również wprost, że ona dla tej relacji "dała wszystko, co mogła". Z kolei Artur z "Rolnik szuka żony" stwierdził, że Sara za szybko wybiegła z ich związkiem do przodu i to go zraziło.

Trochę może Sara za bardzo aż wybiegała do przodu. Może za szybko chciała, żeby już przejmowała stery, tak że myślę, że to mnie tutaj zraziło. - przyznał Artur

Choć Sara przyznała, że szanuje decyzję Artura, to jednak nie ukrywa do niego żalu.

Straciłam czas, energię i cząstkę siebie - powiedziała zasmucona Sara

Sara wyjawiła także, że mimo wszystko dalej jest w niej uczucie do Artura. Rolnik z kolei przyznał wprost, że on już do Sary nic nie czuje i jest to dla niego zamknięty temat. Te słowa Artura, Sara skwitowała krótko:

Słuchając go, no to dobrze jest jak jest - podsumowała Sara.

Spodziewaliście się, że tak potoczą się losy tej dwójki?

