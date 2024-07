Córka potwierdziła najgorszą wiadomość - nie żyje gwiazda "M jak miłość". Choć informacja ta dopiero teraz wstrząsnęła mediami, aktorka tak naprawdę zmarła już wiele dni temu. Co więcej, doszło już do pogrzebu!

Śmierć artystów, których latami oglądaliśmy na scenie, deskach teatru czy na szklanym ekranie zawsze budzi ogromne emocje i tym razem nie jest inaczej. Właśnie dowiedzieliśmy się o odejściu Małgorzaty Komornickiej, znanej m.in. z “M jak Miłość”, “Na wspólnej”, "Ranczo” i "Klanu”! Prywatnie była mamą aktorki, Anny Komornickiej, byłej żony Zbigniewa Zamachowskiego. To właśnie córka poinformowała o jej śmierci.

Mamo, Mamusiu... Serce rozpadło się na milion kawałków. Już nic nie ma znaczenia. Została pustka. Jak mam teraz żyć bez Ciebie? Ból wszechogarniający mój mały już teraz świat bez kolorów, bez Twojego uśmiechu. Mamo, Mamusiu... Wiem, że teraz już nie cierpisz, że tam, gdzie jesteś, są piękni i dobrzy ludzie. Wiem, że teraz będziesz moim najpiękniejszym Aniołem... Dziękuję, że nauczyłaś mnie być dobrym człowiekiem, że zawsze do końca we mnie wierzyłaś. Mamo, Mamusiu... Do zobaczenia

