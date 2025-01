Łukasz z "Rolnik szuka żony" zdradził, czy znalazł miłość po programie. Chociaż Wiktoria zaprosiła go na swoje gospodarstwo, musiał opuścić je jako pierwszy. Okazuje się, że w jego życiu sporo się zmienia! Fani zainteresowani jego ostatnimi publikacjami, postanowili zapytać wprost:

Masz obecnie kogoś? Lub czy jest coś na rzeczy z kimś?

Jego odpowiedź nie pozostawia wątpliwości.

Co słychać u kandydatów Wiktorii z "Rolnik szuka żony"?

Właśnie trwają nabory do 12. edycji "Rolnik szuka żony". Pilotażowego odcinka, już zgodnie z tradycją, możemy oczekiwać już w Wielkanoc. Kto tym razem zdecyduje się poszukać miłości w hitowym show TVP? Tego dowiemy się dopiero za kilka miesięcy, kiedy rolnicy i rolniczki zostaną już wyłonieni na podstawie ilości nadesłanych do nich listów.

Pod koniec 2024 roku zakończyła się już 11. edycja, podczas której powstały dwie pary. Ania oraz Marcin a także Rafał i Dominika tworzą szczęśliwe związki i planują wspólną przyszłość. Niestety jednak nie brakowało również tych smutnych zakończeń. To spotkało m. in. Wiktorię, które pokładała swoje nadzieje w związku z Adamem, który ostatecznie zakpił sobie z jej uczuć. W finałowym odcinku wyznał również, że poznał inną kobietę, z którą na tamten czas był w związku już dwa miesiące. W trudnych momentach zraniona rolniczka mogła jednak liczyć na dobre słowo od Szymona. W sieci pojawiały się plotki, że tych dwoje było razem widzianych, jednak ostatecznie Szymon wypowiedział się na temat związku z Wiktorią i zaprzeczył plotkom: "Możemy się spotkać, porozmawiać. Jeśli chodzi o coś więcej to nie. Jesteśmy po prostu dobrymi znajomymi".

Jak potoczyły się losy Wiktorii z "Rolnik szuka żony" po programie? Uczestniczka 11. edycji jest aktywna w sieci, jednak nie zabiera głosu na temat swojego statusu związkowego. Zaprzyjaźniła się z innymi rolnikami ze swojej edycji, a w ostatnich tygodniach często spotykała się z Sebastianem oraz Agatą. Ich wspólne zdjęcia cieszyły internautów.

A co słychać u Łukasza, trzeciego kandydata rolniczki?

Łukasz od Wiktorii z "Rolnik szuka żony" jest zakochany?

Fani zauważyli, że Łukasz z "Rolnik szuka żony" dodał Instastories z tajemniczą dziewczyną. Postanowili podpytać o jego sytuację sercową:

Masz obecnie kogoś? Lub czy jest coś na rzeczy z kimś?

Łukasz z "Rolnik szuka żony" przyznał, że wciąż jest singlem ale jednocześnie zasugerował, że niedługo może ulegnie to zmianie:

Aktualnie jestem sam, ale to nie oznacza, że nie mam w głowie pewnej Pani

Trzymamy kciuki!

