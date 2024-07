W psychologii miłości wyróżnia się kilka faz tego uczucia. Niektórzy twierdzą, że pierwszym etapem miłości jest właśnie fascynacja – nie pożądanie, nie flirt, a zauroczenie osobowością. Fascynacją nazywamy silne zainteresowanie daną osobą, pragnienie poświęcania jej jak najwięcej czasu i jej poznawania. Osoba, która nas fascynuje, jest dla nas inspiracją i motywuje do działania.

Jak bardzo fascynuje cię ta miłość?

Naukowcy Instytutu Psychologii Uniwersytetu w Zurichu opracowali kwestionariusz, dzięki któremu możesz sprawdzić, jak bardzo jesteś zafascynowany drugą połówką (więcej: https://www.researchgate.net/publication/277782033_Psychometric_Properties_of_a_New_Questionnaire_for_the_Assessment_of_Partner-Oriented_Fascination_%28FfP%29 ).

Przy każdym pytaniu odpowiedz sobie na pytanie, jak dobrze dane zdanie cię opisuje. Oceń to w skali 0-4, gdzie jeżeli zdanie jest ci obce, przydziel sobie 0 punktów, a jeśli bardzo się z nim zgadzasz – 4 punkty.

1. Staram się widzieć przede wszystkim dobre strony mojego partnera.

2. Przymykam oko na błędy, irytujące nawyki mojego partnera.

3. Chociaż dostrzegam pewne dziwactwa u partnera, potrafię je zaakceptować.

4. To, co dawniej fascynowało mnie w partnerze, dzisiaj nie robi już na mnie takiego wrażenia.

5. Charakter i zachowanie mojego partnera drażnią mnie teraz bardziej niż w przeszłości.

6. Mimo że pewne rzeczy u partnera trochę mi przeszkadzają, nadal dostrzegam jego pozytywne cechy.

7. To niesamowite jak bardzo mogę być zaślepiona miłością do mojego partnera;

8. Wciąż kocham mojego partnera, chociaż teraz wiem więcej o jego słabych stronach i wadach.

9. Wciąż odkrywam nowe, fascynujące rzeczy w moim partnerze.

10. Odnajduję w moim partnerze to, co jest dla mnie naprawdę ważne.

11. Ciągle jestem inspirowana przez mojego partnera.

Wyniki testu na miłość i fascynację w związku

Żeby obliczyć swój wynik, zsumuj punkty ze wszystkich zdań oprócz numeru 4 i 5. Dla tych pytań zastosuj odwrotną skalę, czyli jeśli bardzo się zgadzasz ze zdaniem, przydziel sobie nie 4, a 0 punktów, a jeżeli w ogóle się nie zgadzasz, zamiast 0 przydziel 4.

Jeśli twój wynik jest niższy niż 22, oznacza to, że czas wzajemnej fascynacji macie już za sobą. Powyżej 40 punktów pokazuje wciąż bardzo silną fascynację partnerem. Jeśli odpowiedzi zazwyczaj były w okolicach 3 punktów, wasz związek jest w całkiem niezłej formie.

Szwajcarski zespół wziął pod uwagę także to, jak się ma fascynacja partnerem do wzajemnego pożądania. Jak się okazało, w przypadku mężczyzn nie ma to wpływu na satysfakcję z pożycia, ale u kobiet – jak najbardziej. Kobiety, które deklarują większy poziom fascynacji partnerem, wyżej oceniają poziom pożądania partnera i ogólny poziom namiętności w związku. Badania potwierdziły już znane fakty – dla kobiet najważniejsza jest bliskość, czułość, intymność, które wiążą się z fascynacją, by mogły osiągać satysfakcję z seksu. Jak się okazuje to nie sztuka flirtu jest najważniejsza.

Pamiętaj, że na wyniki testu wpływ ma także to, na jakim etapie związku i rozwoju miłości aktualnie jesteście. W trakcie fazy zauroczenia z pewnością ta fascynacja jest silniejsza, niż w fazie dojrzałego związku.