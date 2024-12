Maciek Jachowski to polski aktor, wokalista i osobowość medialna. Urodził się 8 lipca 1977 roku w Warszawie. Jest absolwentem Akademii Teatralnej w Warszawie i znany głównie z ról w polskich serialach telewizyjnych, takich jak "M jak miłość", w którym wcielał się w rolę Irek Podleśnego. Występował również w produkcjach takich jak "Plebania", "Na Wspólnej" czy "Barwy szczęścia".

Oprócz kariery aktorskiej Maciej Jachowski próbował swoich sił jako wokalista, biorąc udział w różnych programach rozrywkowych, takich jak "Jak oni śpiewają", gdzie zdobył popularność jako utalentowany uczestnik. Brał również udział w show "Taniec z Gwiazdami", w którym zaprezentował swoje umiejętności taneczne. Maciej Jachowski znany jest również z działalności w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się z fanami swoim życiem prywatnym i zawodowym. Ostatnimi czasy na social mediach aktora zrobiło się jednak cicho. Teraz kiedy minęło już trochę czasu, Maciek postanowił przerwać milczenie i przyznać się, co było jego powodem.

Okazuje się, że Jachowski rozpoczął walkę z nowotworem gardła. NA Facebooku umieścił długi tekst, w którym wyjawił szczegóły dotyczące choroby i jego samopoczucia.

Maciej przez długi czas unikał rozmów na temat swojego stanu. Aktor obawiał się reakcji środowiska i pytań o swoją nieobecność w pracy, dlatego wybrał milczenie, aż do dziś, kiedy to postanowił wyjawić światu prawdę.

Przez ostatnie miesiące milczałem, bo nie chciałem o tym mówić, byłem rozbity. Każdego dnia walczyłem z samym sobą, ze swoimi emocjami, bólem gardła, który uniemożliwiał mi jedzenie, z brakiem głosu (tak…bywały dni, w których nie mogłem nic powiedzieć, bo jak mówić, kiedy Twoje gardło płonie…?) i ze wstydem (jakbym miał wpływ na to, że choruję...), bo co powiedzieć kolegom z pracy, kiedy zapytają co teraz robię, gdzie gram, nad jakim projektem pracuję…? Milczenie wydawało się jedyną słuszną rzeczą, aż do dziś… Dziś, w te święta, po raz pierwszy od miesięcy mogę powiedzieć: jestem, oddycham, żyję. Jestem wdzięczny za każdą sekundę, za rodzinę, za to, że mogłem usiąść przy wigilijnym stole i poczuć ciepło tych, których kocham. Te chwile, choć wydają się codzienne, są dla mnie wyjątkowe.

Aktor zaznaczył, że to właśnie ostatnie miesiące nauczyły go, jak kruche potrafi być życie. Chociaż droga do pełnego zdrowia wciąż jest długa, Jachowski wierzy, że odzyska dawną formę. Aktor kończy wpis z mocnym przesłaniem dla swoich fanów: