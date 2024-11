Dawno nie widziałam ich tak szczęśliwych. Ania z "Rolnika" o synku: "Ta miłość ma inny wymiar"

Ania i Jakub z "Rolnik szuka żony" opowiedzieli nam co nieco o rodzicielstwie i swoim ukochanym synku Dariuszu, który ma już pół roczku. "On jest tak radosnym dzieckiem, jego uśmiech rekompensuje wszelkie troski i obawy" - mówi Ania, nie ukrywając swojego szczęścia. Zobaczcie, co mieli nam do powiedzenia młodzi rodzice.