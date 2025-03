"Sanatorium Miłości" to jeden z najchętniej oglądanych programów Telewizji Polskiej, który zdobył serca widzów dzięki prawdziwym emocjom seniorów poszukujących miłości. 7. edycja show wzbudza ogromne zainteresowanie, a na czoło wśród uczestników wysuwa się Edmund. Jego determinacja i nieustanna walka o serce Ani stały się jednym z najbardziej emocjonujących wątków tej edycji, wzbudzając liczne reakcje widzów.

Ania, uczestniczka "Sanatorium Miłości", nie odwzajemnia uczucia Ediego, mimo jego wyraźnych starań. W 5. odcinku programu, w rozmowie z Martą Manowską, Ania ujawnia swoje stanowisko na temat relacji w programie oraz oczekiwań wobec mężczyzn. Rozmowa zaczęła się od tego, że Manowska przyznała, że "męska część programu jest skupiona na sobie" i zapytała Anię, jak ona to postrzega.

Marta Manowska zapytała również o Ediego, który od początku okazywał jej zainteresowanie, zadając pytanie: "A Edi, który Cię adorował, nie masz poczucia, że chciał Cię poznać?".

Na co Marta, żartując, dodała: "Edi, pomogę Ci się nauczyć". Edi oburzył się, mówiąc: "Przecież Anię dobrze pamiętam!", jednak Ania nie zmieniała swojego stanowiska, stwierdzając: "Cieszę się bardzo... ale nie starałeś mnie poznać, nie zadał mi żadnego pytania".

Choć Edi nie poddaje się w walce o serce Ani, jego wyznania nadal nie spotykają się z jej entuzjastyczną reakcją. W trakcie rozmowy Edi powiedział: "Ania się trafiła, naprawdę ją zaakceptowałem, tylko trochę może zbyt szybko się wychyliłem - powiedziałem, że ją kocham. Ona się wtedy obraziła". Ania odpowiedziała:

Nieee, no co ty. Nie o to się obraziłam się... Znowu źle mnie odebrałeś(...) Za tym słowem 'kocham Cię' dalej nic nie poszło.

Na co Edi odpowiedział: "Ale pójdzie". Był przekonany, że z czasem uda mu się przekonać Anię do siebie. W rozmowie przed kamerą, Edi nie krył swoich planów na przyszłość.

Ja już dlatego wiem, że chyba coś skleimy. Ja uważam, że to będzie to. Jakby tak fast mocno wyraziła zgodę, ja bym tak chciał, tu ślub wziąć. Ale to by to było

- oznajmił.