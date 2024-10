Decyzją byłych mieszkańców "Hotelu Paradise", to właśnie Maja i Wojtek zostali zwycięzcami 9. edycji programu. Tuż po emisji finału show dowiedzieliśmy się, jak potoczyły się ich losy po programie. Jak się okazało, po powrocie do Polski ich relacja niestety się rozpadła.

Maja była nastawiona na relację romantyczną. Ja wiedziałem, że nic z tego nie będzie, w sensie z relacji romantycznej. (...) Ja dążyłem do tego, żeby się kumplować, Maja dążyła do czegoś innego. Niestety Maja uznała, że ona nie jest w stanie się ze mną kumplować, że to jest dla niej zbyt mocne i dlatego nie mieliśmy kontaktu

Dla Mai było to bardzo trudne doświadczenie. Czy jednak udało jej się już znaleźć nową miłość? Właśnie poznaliśmy odpowiedź na to pytanie.

Już wiemy, że Maja i Wojtek wygrali 9. edycję "Hotelu Paradise", jednak po programie nie stworzyli bliższej relacji. Maja bardzo chciała mieć kontakt z Wojtkiem i miała nadzieję, że uda jej się stworzyć z nim coś więcej. Niestety, stało się inaczej i jej kontakt z Wojtkiem się urwał. W rozmowie z dziennikarką "Dzień Dobry TVN" zwyciężczyni "Hotelu Paradise" opowiedziała o całej sytuacji.

Po programie tak naprawdę liczyłam na to, że Wojtek po prostu otworzy się na mnie bardziej. No ale niestety się zawiodłam. Okazało się, że faktycznie z jego strony to była po prostu gra. Myślę, że doceniał i szanował mnie jako człowieka, ale nie widział we mnie potencjalnej partnerki na przyszłość

- wyznała Maja w rozmowie z ,,Dzień Dobry TVN''