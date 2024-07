Kasza jaglana na obiad jest wartościową i odżywczą bazą dla wielu dań. Może być wykorzystana jako główny składnik wegetariańskich kotletów, dania jednogarnkowego lub dodatek do mięsa i surówki.

Kasza jaglana ma delikatny mączysto-orzechowy smak. Zależnie od sposobu ugotowania kaszy jaglanej może mieć sypką lub kleistą konsystencję. Ze względu na swój łagodny smak nadaje się do wielu dań.

Kasza jaglana do obiadu najczęściej stanowi odmianę dla ziemniaków i jest dopełnieniem dania składającego się z mięsa i surówki. Dobrze komponuje się z wieprzowiną i pikantnym gulaszem. Jej delikatny smak nadaje potrawom lekkości. Kasza jaglana jest lekkostrawna, dzięki czemu obiady skomponowane z jej dodatkiem nie będą obciążały układu pokarmowego. Inną propozycją zastosowania kaszy jaglanej do obiadu jest przygotowanie jednogarnkowego dania z kaszy, warzyw i ryby lub kurczaka. Takie danie będzie zdrowe, lekkie i łatwe w przygotowaniu. Kasza jaglana na obiad może być także dodatkiem do zup, np. barszczu ukraińskiego, krupniku lub zupy pomidorowej.

Kasza jaglana do obiadu to także dobre rozwiązanie dla wegetarian. Dzięki lepkiej konsystencji kaszy jaglanej można z niej przygotować sycące kotlety, placuszki lub pulpety. Do przygotowania kotletów z kaszy jaglanej można użyć także ziół, szpinaku, nasion i surowego jajka. Takie danie będzie pasować do sosu pieczarkowego lub sosu koperkowego.

Kasza jaglana na obiad – z jaką surówką?

Kasza jaglana do obiadu dobrze komponuje się z gotowaną na parze fasolą szparagową i brukselką. Smak kaszy podkreśli także surówka z marchewki i kapusty, młodej kapusty i świeżego ogórka lub surówka z modrej kapusty.