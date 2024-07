Bezglutenowy i niskokaloryczny gulasz z kurczaka zawiera dużo białka i błonnika. Dostarcza mnóstwo witamin, a przede wszystkim jest bardzo smaczny. Sprawdź jak go przyrządzić.

Gulasz z kurczaka tradycyjnie

Składniki:

2 piersi z kurczaka (około 30 dag),

30 dag pieczarek,

2 pory,

1 brokuł,

0,5 szklanki bulionu warzywnego,

sól, pieprz, czosnek.

Czas przygotowania: 35 minut

Stopień trudności: średnie

Sposób przygotowania:

1. Pokrój pierś kurczaka w kostkę i włóż do miski.

2. Wymieszaj mięso z przyprawami i odstaw na 5-10 minut.

3. Pokrój pory w talarki.

4. Oczyść i pokrój pieczarki.

5. Ugotuj brokuł w osolonej wodzie. Gotuj około 4 minut, po czym odcedź i podziel na różyczki.

6. Podsmaż kurczaka na rozgrzanej patelni (najlepiej teflonowej, ponieważ smażysz bez tłuszczu).

7. Wlej bulion i duś pod przykryciem około 5 minut.

8. Dodaj pora i pieczarki, duś razem kolejne 5 minut. Mieszaj co jakiś czas.

9. Dodaj brokuł, duś wszystko jeszcze około 3 minut.

10. Dopraw pieprzem i solą.

Gulasz z kurczaka w piekarniku

Przygotuj dodatkowo naczynie żaroodporne i woreczek do pieczenia.

Składniki:

3 piersi z kurczaka (około 50 dag),

2 łyżki koncentratu pomidorowego,

1 cebula,

1 papryka,

sól, pieprz, lubczyk, słodka papryka.

Czas przygotowania: 45 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

1. Pokrój kurczaka w kostkę i przełóż do miski.

2. Pokrój cebulę i paprykę, dodaj razem z przyprawami i koncentratem do kurczaka, wymieszaj.

3. Przełóż wszystko do woreczka do pieczenia, zamknij go i włóż do naczynia żaroodpornego.

4. Piecz około 40 minut w temperaturze 180 stopni.

Aby urozmaicić smak możesz do obu przepisów dodawać też inne warzywa, np. paprykę, cebulę, pomidory, czosnek oraz doprawiać dodatkowymi przyprawami – papryczką chili, zielem angielskim, liściem laurowym, pieprzem. Gulasz podawaj z razowym makaronem, kaszą lub brązowym ryżem.