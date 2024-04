Nie da się ukryć, że Dan z "Love Island" zaliczył różne zawirowania na Wyspie Miłości. Początkowo skupił się na Emi, kiedy jednak ta relacja nie wyszła nie wiedział, gdzie ulokować swoje uczucia i ostatecznie stworzył parę z Amandą. Jak się okazuje, po powrocie do domu wreszcie jest szczęśliwy! Dan pokazał swoją miłość. Koniecznie poznajcie szczegóły.

Reklama

"Love Island": Dan pokazał swoją największą miłość

Bez wątpienia w ostatnim czasie wszystkie oczy skierowane były w stronę Hiszpanii. To właśnie tam miała miejsce dziewiąta edycja miłosnego show "Love Island". W programie nie brakowało w barwnych uczestników spragnionych sławy i miłości, a co za tym idzie, nie zabrakło także licznych dram. Jesteśmy już po wielkim finale "Love Island 9", w którym zwyciężyli Zuzia i Rafał, jednak teraz z pewnością wszyscy fani show zastanawiają się, co słychać u wszystkich uczestników. Fani ze szczególnym zaciekawieniem śledzą losy tych, którzy na dobre utkwili im w pamięci. W tym gronie bezapelacyjnie znalazł się Dan. Co u niego słychać na kilka dni po finale?

Instagram @loveislandwyspamilosci

Dan zasłynął w miłosnym formacie z ciętych żartów i faktu, że często sam nie wiedział, gdzie ulokować swoje uczucia. Mimo to w show stał się podporą i "wujkiem dobrą radą" dla wielu uczestników. Sam natomiast zyskał sympatię wielu zwolenników show "Love Island" oraz popularność w mediach społecznościowych. Internauci są ciekawi więc, jak potoczyły się jego losy. Okazuje się, że uczestnik niebawem po finale pokazał swoją największą miłość! Tą jest... ukochany pies Dana - buldog francuski, który nazywa się Ajwi! Na pewno mieliście okazję już o niej słyszeć, bo w programie wyznał Amandzie, że to właśnie czworonożny przyjaciel zawsze będzie u niego na pierwszym miejscu!

Teraz Dan jest naprawdę szczęśliwy u boku swojego pupila. Pieszczotliwie nazywa ją "piękną księżniczką". To właśnie czworonożny przyjaciel czeka na uczestnika "Love Island", kiedy ten wraca do domu:

Zobacz także

Wyobraź sobie, że wracasz do domu i taki potworek Cię wita... chcesz czy nie chcesz uśmiechasz się i od razu masz lepszy dzień napisał, pokazując swojego czworonożnego ulubieńca.

Pomimo faktu, że serduszko Dana jest już zajęte, jak się okazuje, ten zostawił także miejsce dla partnerki. Ostatnio wyszło na jaw, że Dan i Amanda dali sobie szansę po "Love Island". Jak myślicie, czy Ajwi zaakceptuje Amandę?

Reklama

Zobacz także: Alicja z "Love Island" zaskoczyła fanów zdjęciem z partnerem i niemowlakiem. Nie ukrywa radości

Instagram @daniel_kowalski

Instagram @daniel_kowalski

Pupil Dana z "Love Island" Instagram @daniel_kowalski