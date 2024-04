Dan z "Love Island" zdobył sporą popularność dzięki udziałowi w hicie Telewizyjnej Czwórki, a internauci chętnie śledzą jego dalsze losy za pośrednictwem Instagrama. To właśnie na popularnej platformie społecznościowej Dan komunikuje się ze swoimi fanami. Ostatnio odpowiedział na ich pytania dotyczące programu. Nagle zareagował na pytanie o Amanę i Emi. Sprawdźcie, co napisał!

Dan z "Love Island" zareagował na pytanie o Emi i Amandę

Dan to zdecydowanie jeden z najbarwniejszych, ale również najbardziej kontrowersyjnych uczestników dziewiątej edycji "Love Island". W programie początkowo związał się z Emi, ale kiedy wyznał jej miłość uczestniczka szybko zakończyła ich relację. Dan miał do niej ogromny żal i chciał nawet zrezygnować z dalszego udziału w "Love Island". Tak się jednak nie stało, a przystojniak szybko znalazł pocieszenie w ramionach kolejnych uczestniczek. Dan był w parze m.in. z Patrycją, Darią, a na koniec związał się z Amandą. I chociaż w jednym z odcinków Dan z "Love Island" nieźle nawywijał, a Amanda zalała się łzami to ostatecznie wyszli z programu jako para.

Teraz fani zapytali Dana i Emi i Amandę. Od razu odpowiedział!

Dan z "Love Island" zorganizował na InstaStories popularną zabawę "Q&A". Oczywiście nie zabrakło pytań o randkowe show i jego partnerki z willi.

Z perspektywy czasu uważasz, że Amanda jest dla Ciebie odpowiedniejsza niż Emi? pytali fani.

Dan od razu odpowiedział pokazując wymowne zdjęcie z Amandą i oznaczając jej profil na Instagramie.

Zdecydowanie odpowiedział krótko Dan.

Ostatnio Dan z "Love Island" zdradził, co z jego relacją z Amandą, a teraz internauci zapytali go wprost, czy nie uważa, że piękna blondynka jest dla niego za młoda.

Jest mega mądra, wyrozumiała mimo młodego wieku więc nie przeszkadza mi jej wiek zdradził Dan.

Kibicujecie Danowi i Amandzie?