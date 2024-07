Dan z "Love Island" podczas relacji na InstaStories przekazał smutne wieści. Niestety, okazuje się, że jego relacja z Amandą nie przetrwała próby czasu i przystojny uczestnik randkowego show ogłosił rozstanie ze swoją partnerką. To już koniec związku pary, która poznała się w hicie Telewizyjnej Czwórki. Dan poinformował o rozstaniu, a później przekazał kolejne wieści i zwrócił się do internautów.

Rozstanie Dana i Amandy z "Love Island"

Dan to zdecydowanie jeden z najpopularniejszych i najbardziej kontrowersyjnych uczestników dziewiątej edycji "Love Island". Dan kilka razy mocno podpadł widzom, ale kiedy stworzył parę z Amandą wszyscy trzymali kciuki za ich relację. Para postanowiła kontynuować znajomość po powrocie do Polski i wszystko wskazywało na to, że miłość w ich związku kwitnie w najlepsze. Fani programu zastanawiali się, co z relacją Dana i Amandy z "Love Island", a kilka tygodni temu przystojniak pokazał romantyczne kadry z partnerką i ogłosił, że m.in. ze względu na swój związek przeprowadza się z Anglii do Polski.

Niestety, teraz okazuje się, że to już koniec, a Amanda i Dan podjęli decyzję o rozstaniu!

@_amanda_karpowicz_

Dan za pośrednictwem mediów społecznościowych ogłosił rozstanie z Amandą. Były uczestnik "Love Island" podczas relacji na InstaStories opublikował czarno-białe zdjęcie i przekazał wieści.

Niestety z Amandą nam nie wyszło, ale życzę jej wszystkiego co najlepsze napisał Dan.

Chwilę później Dan ogłosił, że chce zamieszkać w stolicy i zwrócił się do internautów.

Szukam mieszkania do wynajęcia w Warszawie, ktoś coś??? Pisać na priv proszę

Instagram @ddaniel_kowalski

Głos zabrała również Amanda. Ma żal do Dana? Piękna blondynka wydała krótkie oświadczenie w spawie rozstania.

Z racji, że związek był publiczny, czuję się zobowiązana by was poinformować, że nasza relacja dobiegła końca. Nie ma w tym żadnej złej krwi. Życzę Danielowi wszystkiego co najlepsze jednak już osobno. Tak od siebie proszę was o niewypytywanie i danie mi chwili czasu dla siebie napisała Amanda.

Spodziewaliście się takiej decyzji?