Kasza jaglana do obiadu to pomysł na zdrowy dodatek do mięs, sosów i surówek. Kasza jaglana to bogactwo właściwości odżywczych. Kasza ma wysoką wartość energetyczną i nie zawiera glutenu. Kasza jaglana ma właściwości ocieplające. Neutralizuje nadmiar kwasów, zwalcza zgagę i usuwa śluz z organizmu. Kasza jaglana do obiadu powinna być sypka i odpowiednio wypłukana.

Gotowanie kaszy jaglanej do obiadu krok po kroku

Kasza jaglana do obiadu powinna być sypka i łagodna w smaku. Aby ugotować kaszę jaglaną do obiadu należy wcześniej dokładnie ją wypłukać. Kaszę jaglaną należy gotować z wodą w proporcji 1:2 (np. 1 szklanka kaszy na 2 szklanki wody).

1. Kaszę jaglaną wsyp do szklanki i przesyp na sitko. Sitko postaw pod kranem i płucz kaszę jaglaną zmiennie - zimną i ciepłą wodą. W trakcie płukania potrząsaj sitkiem, aby kasza była równomiernie wypłukana. Kaszę jaglaną do obiadu należy płukać dotąd, aż woda wypływająca z sitka będzie przeźroczysta (ok. 3-4 minuty).

2. Wypłukaną kaszę jaglaną przelej wrzątkiem.

3. W garnku zagotuj wodę. Kaszę jaglaną wsyp na gotującą się wodę. Dodaj łyżkę oleju i pół łyżeczki soli.

4. Po wsypaniu kaszy go garnka można zamieszać ją 2-3 razy, aby nie przywarła do spodu garnka. Garnek przykryj przykrywką i gotuj na małym ogniu ok. 15 minut.

5. Aby kasza jaglana do obiadu była sypka, po ugotowaniu kaszy odstaw garnek pod przykryciem na 5-10 minut.

Smacznego!