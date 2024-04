Po ostatnim odcinku "Love Island" fani nie mogą uwierzyć w to, co reprezentuje sobą Dan. Mężczyzna przez cały dzień w willi poniżał swoją partnerkę i uznawał to za śmieszny żart. Amanda, która jest z nim w parze nie wytrzymała i zapłakana postanowiła zasnąć sama w innym łóżku. Fani apelują do produkcji programu!

Dan z "Love Island" ponownie w ogniu krytyki

Na "Love Island" robi się coraz gorącej, a to za sprawą afer, które w tym sezonie są wyjątkowo często. Do odcinka finałowego pozostało już tylko kilka dni, a fani nie mają wątpliwości, kto powinien już dziś opuścić Wyspę Miłości. Wszystko przez to, w jaki sposób Dan odnosi się do swojej partnerki Amandy, która nie wytrzymała i postanowiła rozmówić się z partnerem. Mężczyzna podczas ostatniego odcinka poniżał uczestniczkę słownie, a w kulminacyjnym momencie pokazał jej środkowy palec. Co ciekawe, była partnerka Dana- Patrycja ostrzegała Amandę przed jego zachowaniem, a ta nie chciała jej słuchać. Teraz wszystko wyszło na jaw i mimo rozmowy mężczyzna nie widzi w swoim zachowaniu nic złego, a specyficzne poczucie humoru tłumaczy 11- letnim pobytem w Anglii:

Takie mam żarty, bo żyję w Anglii. Tam ludzie się nie krępują, nie obrażają. Są dojrzali, mają przeżycia życiowe i taki jestem! - podsumował Dan.

Po tych słowach fani programu nie mogli wytrzymać i tłumnie ruszyli do komentowania. Oberwało się również samej produkcji:

Gdzie jest produkcja? Czemu nie widzą, że to forma przemocy?

Miejmy nadzieję, że żartowniś Dan doceni po programie wszystkie żarty na jego temat

Dan To wracaj do tej Anglii i znajdź sobie tam równie inteligentną dziewczynkę, która będzie znała twój idiotyczny żart - grzmią fani programu.

Finał "Love Island" zbliża się wielkimi krokami, a fani nie mają wątpliwości, że powinni się tam znaleźć" Patrycja z Robertem, Zuza z Jarkiem oraz Asia z Rafałem. A kto wygra 9. edycję miłosnego formatu? Tego dowiemy się już w najbliższą niedzielę o 22:00. Będziecie oglądać?

