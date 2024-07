Kasza jaglana ze śliwkami to pomysł na słodką rozgrzewającą przekąskę: deser, podwieczorek lub pożywne śniadanie. Kasza jaglana jest lekkostrawna, zawiera witaminy, sole mineralne i lecytynę. Kasza jaglana w połączeniu ze śliwkami poprawi odporność i zmniejszy ryzyko przeziębienia.

Reklama

Kasza jaglana ze śliwkami krok po kroku

Rada: Do karmelizowania cukru trzcinowego lepiej użyć letniej wody. Pod wpływem zimnej wody, zamiast płynnej konsystencji cukier będzie miał formę twardego karmelu. Do kaszy jaglanej ze śliwkami możesz też dodać posiekane migdały, orzechy lub kilka plasterków banana.

Czas wykonania: około 30 minut

Stopień trudności: łatwe

Zobacz także

Potrzebujesz:

sitka,

garnka,

patelni,

małego nożyka,

drewnianej łyżki,

małych miseczek ceramicznych.

Składniki:

100 g kaszy jaglanej,

2 szklanki mleka,

6 dużych śliwek,

szczypta cynamonu,

2 łyżeczki cukru trzcinowego,

2-3 łyżki letniej wody.

Sposób wykonania:

1. Kaszę jaglaną wsyp do sitka i płucz na przemian ciepłą i zimną wodą, aby kasza utraciła swoją gorycz.

2. Mleko wlej do garnka i zagotuj.

3. Do gotującego się mleka dodaj kaszę jaglaną. Kaszę jaglaną gotuj na wolnym ogniu pod przykryciem przez 15 minut.

4. Śliwki umyj dokładnie pod bieżącą wodą. Przekrój na pół (w grube plastry) i usuń pestki.

5. Na suchą patelnię wsyp cukier trzcinowy i podgrzewaj na wolnym ogniu stale mieszając drewnianą łyżką. Gdy cukier zacznie brązowieć, ciągle mieszając, powolnym ruchem wlej na patelnię dwie łyżki letniej wody.

6. Do złocistego syropu z cukru i wody wrzuć śliwki i dodaj szczyptę cynamonu. Śliwki podsmażaj na wolnym ogniu do momentu, aż staną się lekko brązowe i puszczą sok (ok. 2-3 minuty). Śliwki delikatnie mieszaj drewnianą łyżką, aby nie przywarły do patelni.

7. Ugotowaną kaszę jaglaną przełóż do małych ceramicznych miseczek, a na górę wyłóż karmelizowane śliwki. Kaszę jaglaną ze śliwkami możesz udekorować listkiem świeżej mięty lub melisy.

Smacznego!