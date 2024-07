Kasza jaglana ma dobry wpływ na stawy, włosy, skórę i paznokcie. To naturalny sposób na zgagę i nadmiar kwasów w żołądku. Jest produktem zalecanym w diecie bezglutenowej i diecie każdego malucha. Aby złagodzić gorzki smak kaszy jaglanej wystarczy dodać odrobinę mleka migdałowego, jabłko lub suszone morele.

Reklama

Kasza jaglana pochodzi z łuskanego ziarna prosa. Jest dobrym źródłem energii w 100 g kaszy jaglanej znajduje się ok. 320-340 kcal. Głównym jej składnikiem jest skrobia – 60%. Zawarta w kaszy jaglanej krzemionka, ma korzystny wpływ na stawy. Kasza jaglana poprawia kondycję włosów, skóry i paznokci. Neutralizuje nadmiar kwasów żołądkowych. Usuwa śluz z organizmu i zwalcza zgagę. Ponadto kasza ma działanie antywirusowe i wysuszające. Nie zawiera glutenu, dlatego szczególnie nadaje się dla dzieci i osób na diecie bezglutenowej lub lekkostrawnej.

Jak przygotować kaszę jaglaną dla dziecka, aby pozbyć się goryczy?

Aby pozbyć się gorzkiego posmaku w kaszy jaglanej należy przed ugotowaniem wypłukać ją pod bieżącą wodą. Odmierzoną potrzebną ilość kaszy należy przesypać do sitka i starannie wypłukać zimną wodą. Po opłukaniu kaszę trzeba sparzyć wrzątkiem. Tak przygotowaną kaszę jaglaną zalewa się wodą i gotuje w garnku pod przykryciem aż do momentu, gdy kasza stanie się miękka (przez około 15-20 minut). Po zagotowaniu, kaszę zestawia się do ostygnięcia. Produkt jest gotowy do spożycia. Warto rozrzedzić konsystencję kaszy i złagodzić jej smak dodając np. odrobinę mleka migdałowego lub wrzucając w trakcie gotowania kawałki słodkiego jabłka, 2-3 suszone morele, cynamon lub marchewkę. Jeżeli dziecku przeszkadza konsystencja kaszy można ją zmiksować blenderem na gładką masę.

Zobacz także

Kaszę jaglaną często podaje się z dodatkiem mleka lub jogurtu naturalnego, dzięki czemu zyskuje delikatniejszy smak. Kasza może być także dodatkiem do mięs, potrawek lub kleików. Służy także go zagęszczania zup. Pomysł na deser z kaszą jaglaną to np. ciasta lub deser mleczny z owocami.