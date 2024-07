Dzięki swojemu aromatowi majeranek dodawany jest chętnie do licznych potraw. Kto wyobraża sobie wielkanocny żur lub pieczone mięso bez majeranku? Oto lista potraw, które bez tej przyprawy po prostu stracą wyjątkowy, tradycyjny smak.

Majeranek ma pobudzające właściwości, ostry, choć przyjemny smak i wzmaga apetyt. Do jakich potraw jest dodawany:

Potrawy mięsne – są z reguły tłuste, przez co ciężkostrawne. Majeranek ma właściwości orzeźwiające, łagodzi skutki przejedzenia i pomaga w trawieniu.

Majerankiem często nacieramy kurczaka przed pieczeniem, czy dodajemy go do smażonej ryby. Można go spokojnie nazwać królem wśród przypraw w Polsce. Jedno jest pewne – nie powinno się go wykorzystać przy przyrządzaniu potraw mlecznych (całkowicie zmieni ich smak), warzywnych (majeranek może zabić naturalny smak warzyw), tym bardziej majeranek nie pasuje do owoców.

