Niedawno Andrzej Duda pojawił się w Kanale Zero – nowym projekcie medialnym Krzysztofa Stanowskiego. Prezydent udzielił wywiadu, w którym skomentował bieżące wydarzenia polityczne w Polsce. Na koniec weekendu głowa państwa opublikowała wpis, w którym nawiązała do rozmowy z dziennikarzami i przypomniał internautom, że zbliżają się walentynki. Uwagę zwróciło zdjęcie, które dodał Andrzej Duda. Aktorka Urszula Dębska nie wytrzymała i skomentowała.

Andrzej Duda mówi o walentynkach i apeluje, by „ruszyć się z kanapy”

Rozmowa prezydenta w Kanale Zero wywołała sporo emocji. Widzów mogło zaskoczyć to, co Andrzej Duda powiedział o Kaczyńskim i Tusku. Choć polityk mówił o ważnych i poważnych sprawach, jak nastroje społeczne, praworządność czy wojna w Ukrainie, od czasu do czasu pozwalał sobie na żarty i uśmiech. W niedzielę, 11 lutego głowa państwa opublikowała na Instagramie zdjęcie w komplecie do biegania i nawiązał do wywiadu.

Andrzej Duda Pawel Wodzynski/East News

Wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy oglądali i wysłuchali rozmowy ze mną na Kanale Zero. Szczególny uśmiech za pozytywne komentarze. Ale to było tydzień temu, a tu wiosna za pasem! – napisał prezydent.

W dalszej części Andrzej Duda przypomniał, że zbliżają się walentynki, a po święcie zakochanych wszyscy będziemy już czekali na wiosnę. Postanowił zachęcić internautów do tego, by zaczęli się regularnie ruszać. Wspomniał, że warto „ruszyć się z kanapy, przestać patrzeć w ekran i czekać na obiad”.

Andrzej Duda instagram.com/andrzejduda

Przypominam, że za trzy dni walentynki, a potem to już po zimie, wiosna i zaraz lato, i wakacje. Czas więc ruszyć się z kanapy, przestać patrzeć w ekran i czekać na obiad, bo tak kondycji i sylwetki nie poprawicie (do lata). Warto już teraz zmusić się do aktywności, choćby tylko w weekendy. Polecam! Spróbujcie! W lecie będziecie się czuli (i wyglądali) lepiej pod każdym względem! – dodał prezydent.

Fragment o obiedzie wyraźnie zastanowił znaną z serialu „Pierwsza miłość” Urszulę Dębską. Aktorka zwróciła na to uwagę w komentarzu pod wpisem Andrzeja Dudy. Być może chciała przypomnieć prezydentowi, że nie wszyscy internauci mają swoich kucharzy i czekają, aż ktoś im poda jedzenie.

Urszula Dębska VIPHOTO/East News

Czekać na obiad? – napisała gwiazda.

Internauci nie mogli też przejść obojętnie obok dość zabawnego wyglądu głowy państwa w sportowym komplecie. Myślicie, że Andrzej Duda zapomniał o tym, że w większości domów obiad sam się nie ugotuje?

Urszula Dębska VIPHOTO/East News