Takiego zwrotu w "Love Island" nie spodziewał się chyba nikt. W sieci pojawiła się zapowiedź kolejnego odcinka programu, a w nim zaskakujące sceny. Między Emi a Danem dojdzie do nieprzyjemnej rozmowy po której uczestnik powie, że wraca do domu. To już definitywny koniec relacji tej pary? Dan zniknie z "Love Island"? Tylko spójrzcie na to nagranie!

Dan odchodzi z "Love Island"?

Dziewiąta edycja "Love Island" dopiero co się rozpoczęła, ale od samego początku wzbudza ogromne emocje wśród widzów. Ostatnio to Dan z "Love Island" znalazł się w ogniu krytyki po tym, jak zranił Emi a później miał pretensje do Daniela, że miesza w jego związku. Wydawało się, że relacja Dana i Emi jest już zakończona, ale para postanowiła dać sobie szansę. Niestety, ostatnio okazało się, że uczestnik powiedział coś, co przeraziło jego partnerkę. Okazuje się, że Dan wyznał miłość Emi! Niestety, piękna brunetka nie jest tym zachwycona i już w najnowszym odcinku para przeprowadzi poważną rozmowę.

Dan z "Love Island" LoveIsland/TV4

Na Instagramie pojawił się zwiastun nowego odcinka "Love Island", w którym Dan po rozmowie z Emi oznajmi, że odchodzi z programu.

Bardzo dużo czerwonych lampek mi się zapaliło zaczęła mówić Emi.

Tak? Skąd taka zmiana? zapytał wyraźnie zaskoczony Dan.

Powiedziałeś mi to, że mnie kochasz i tak dalej. Nie wiem, strasznie to jest dla mnie dziwne kontynuowała Emi.

Czyli co? Jakby się rozstajemy, tak? Czy co? Kończymy ten taki stosunek nasz, tak? dopytywał uczestnik.

Ja wychodzę. Ja jadę do domu już wypalił nagle Dan.

Pod nagraniem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Jak fani programu oceniają wyznanie Emi i decyzję Dana? Zdania są mocno podzielone.

Toksyczny na maxa

Emi jest za młoda, niedojrzała, niepoważna, bawi się jego uczuciami!!!sama powiedziała ostatnio że nie przyszła do tego programu się bawić a robi to z pełną premedytacją.

Ale niech naprawdę wyjdzie, niech nawet ludzie z produkcji mu pomogą się spakować

Wszyscy na niego siadają, a jaką huśtawkę emocjonalną ona mu robi? czytamy w komentarzach.

Myślicie, że Dan naprawdę odejdzie z "Love Island"?