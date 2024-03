Adrian z "Love Island" mocno podpadł fanom programu. W ostatnim odcinku randkowego show przystojniak wybrał się na randkę z byłą partnerką swojego najlepszego kolegi z programu, a podczas spotkania doszło do namiętnego pocałunku. Internauci ostro podsumowali zachowanie Adriana i nie ukrywają, że współczują Danowi. W komentarzach zawrzało!

Fani "Love Island" ostro krytykują Adriana

Dziewiąta edycja "Love Island" rozkręciła się na dobre. Powstały pierwsze pary, ale za nami również pierwsze burzliwe rozstania. Wydaje się, że do tej pory największe emocje wywołało rozstanie Emi i Dana, po którym doszło do pierwszej sytuacji w "Love Island" kiedy musiała interweniować produkcja. Po zakończeniu relacji z Danem Emi nie ukrywała, że chciałaby zbliżyć się do jego najlepszego kolegi z programu, czyli do Adriana. I chociaż początkowo uczestnik był lojalny wobec Wiki, która odpadła z show, oraz wobec Dana to w ostatnim odcinku emocje wzięły górę i Adrian pocałował się z Emi.

Zachowanie Adriana zszokowało fanów "Love Island", a po emisji odcinka w sieci zawrzało. Internauci ostro podsumowali Adriana i współczują Danowi.

Dan widać ,ze się wkręcił w Emi a Judasz Adrian mydli mu oczy ze jej nie dotknie, że jest przyjacielem Dana … a na boku ją bajeruje… masakra śliski typ

Żenada ! Adi i Emi siebie warci dajcie glosowanie kto ma odpaść

Adrian do domu!!!! Ten jego fałsz aż zniechęca do oglądania… OBRZYDLIWA postawa

Szczerze ? Dan ma swoje ale baaardzo mi go szkoda w tym momencie bardzo komentują fani.

Czy po powrocie z randki Adrian powie Danowi, co wydarzyło się między nim a Emi? Odpowiedź na to pytanie poznamy w kolejnym odcinku "Love Island". Myślicie, że kolega wybaczy mu, że tak mocno zbliżył się do jego byłej partnerki?

