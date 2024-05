Program "Love Island" cieszy się dużą oglądalnością. Kilka tygodni temu zakończył się kolejny sezon miłosnego show, który był jednym z najbardziej kontrowersyjnych, a to wszystko za sprawą kilku uczestników. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych uczestników był Dan, który ku zaskoczeniu wielu po zakończonej emisji programu związał się z Amandą. Wielu nie dawało tej dwójce żadnych szans no to, aby ich relacja przetrwała, a teraz Amanda zabrał głos i wszystko stało się jasne!

Reklama

Amanda z "Love Island" wyznała prawdę o Danie

Dziewiąta edycja "Love Island" opiewała w kłótnie i skandale. Miłosne show wygrali Zuza i Jarek, ale niedawno mężczyzna poinformował fanów o rozstaniu. Podobnie było również w przypadku Wiktorii i Adriana, którzy próbowali swoich sił poza murami wili, jednak doszli do wniosku, że lepiej zostać przyjaciółmi. Fani zapewne byli najbardziej zaskoczeni, gdy Amanda i Dan poinformowali, że są razem, ponieważ w programie "Love Island" nie mogli znaleźć wspólnego języka. Teraz Amanda wyznała, co dalej z ich relacją.

Instagram @loveislandwyspamilosci

Amanda z "Love Island" zorganizowała na swoim Instagramie sekcję "Q&A", więc fani mogli zadawać jej pytania, a ona na nie odpisywała. Oczywiście, jak można się domyślać najbardziej internautów zainteresował temat Dana i to właśnie o niego było najwięcej pytań. Jedno z nich było nawet od Dana, który zapytał "jak mocno kocha go Amanda". Kobieta szybko odpowiedziała:

Bardzo mocno kocham

Inni internauci pytali, co z relacją Amandy i Dana, ponieważ w ostatnim czasie rzadko się razem pokazują:

Wszystko dobrze. Jesteśmy na odległość przez co jest nam ciężej, każdy też ma swoje obowiązki, ale już za niedługo się widzimy - odpowiedziała Amanda z LI.

@_amandakarpowicz_

Wygląda więc na to, że Amanda i Dan, jako jedni z nielicznych pielęgnują w dalszym ciągu swoja relację. Być może podzielą się z fanami wspólnym zdjęciem. Czekacie?

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Kuba z "Love Island 8" zostanie ojcem! "Jesteś spełnieniem marzeń"