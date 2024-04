Przed nami gorący odcinek "Love Island". Takiej dramy jeszcze w tej edycji nie było. Okazuje się, że uczestnicy złamali regulamin i zakpili z kolegów z programu. Oliwy do ognia dołożył kolejny fragment z "kręgu ognia". Karolina Gilon zapytała wprost:

Dan a może Ty pamiętasz rozmowę, którą przeprowadziliście z Mateuszem?

Fanom nie zgadza się jeden szczegół. Co się tam wydarzyło?

"Love Island": Nie tylko Mateusz i Nicole. Dan również złamał regulamin?

Internauci zastanawiają się czy produkcja "Love Island" wyrzuci uczestników przed finałem. W sieci pojawił się kontrowersyjny fragment nowego odcinka, którym okazuje się, że jedna z par skrywa jakąś tajemnicę. Doszło do konfrontacji z uczestnikami i samą Karoliną Gilon. Produkcja nie ukrywa, że konsekwencje tego, co się wydarzyło będą "bardzo poważne". Fani "Love Island" zastanawiają się czy to właśnie Nicole i Mateusz nie zostaną wyeliminowani z programu, wypominają im, że w końcu znali się przed wejściem na "Wyspę Miłości". Inni jednak wskazują na to, że znajomość przed programem to nic złego, a poza tym to nie pierwszy raz, kiedy w "Love Island" pojawiają się uczestnicy, którzy w przeszłości byli ze sobą w związkach. Świeżym przykładem jest również Patrycja, która znała nowego uczestnika i przyznała dziewczynom, że kiedyś "było coś między nimi".

W sieci pojawił się jednak nowy fragment zapowiadający dramę w "Love Island", który rzuca na sprawę zupełnie nowe światło. Co zrobili Nicole i Mateusz? A może to nie do końca o nich chodzi?

Produkcja "Love Island" opublikowała fragment rozmowy Karoliny Gilon z Mateuszem, Nicole i Danem w trakcie "kręgu ognia". Na pytanie czy nie skrywają żadnych tajemnic Mateusz odpowiedział przecząco, Nicole również zdawała się nie wiedzieć, o co pyta prowadząca.

Słyszałam Mateusz Twoją rozmowę. W busie. Dalej nie? - kontynuowała Karolina Gilon.

A co powiedziałem? - brnął Mateusz.

Dan a może Ty pamiętasz rozmowę, którą przeprowadziliście z Mateuszem? - kontynuowała prowadząca.

W tym momencie kolejny spoiler nowego odcinka "Love Island" się urwał. Co wydarzyło się w busie? Fani zaczęli snuć swoje teorie:

Nie wiem czemu ale pomyślałam, że Mateusz jest może gejem

Nicole od początku wydawała mi się straszną cwaniarą. Nawet to jej tutaj: a co?

To skoro produkcja już o tym wiedziała wcześniej dlaczego nie zareagowała? Tylko teraz przed finałem? Czekali na większe show?

Może powiedział w tym busie Danowi, że po programie jak wygra kasę to oleje Nikolę i tyle, temu miała Nicole taką minę

Do samego końca perfidnie kłamią! I ten głupi uśmieszek Nicole

W jakim busie? I gdzie jechali busem z Danem, skoro nie opuszczają willi?

Mogło być tak, że Mateusz był już na planie i tylko czekał na wejście a z lotniska razem przyjechali, nikt tego nie wie.

Byli na plaży. Zresztą kiedyś jedna z uczestniczek mówiła, że niedzielę maja dla siebie i spędzają czas na plaży.

Busem może jechali na plażę z dziewczynami z casy

Jak myślicie, co przeskrobali uczestnicy, że mówi się aż o złamaniu regulaminu?

