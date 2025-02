Uroczysta premiera filmu "100 dni do matury" zgromadziła tłumy influencerów, celebrytów i znanych aktorów. Wśród gości nie mogło zabraknąć członków Ekipy Friza oraz Genzie, którzy tłumnie stawili się na ściance, prezentując swoje stylizacje. Wielką uwagę przyciągnęli Friz i Wersow, którzy po raz kolejny pokazali, że stanowią jedną z najbardziej rozpoznawalnych par polskiego Internetu. Wersow postawiła na elegancką, lecz subtelną stylizację, a Friz zaprezentował luźniejszy, casualowy look. Zobaczcie, te tłumy gwiazd na ściance!

Tłumy gwiazd na premierze filmu "100 dni do matury"

Na premierze nie zabrakło również Emilii Dankwy, która tym razem zdecydowała się na klasyczny czarny garnitur. Za to uwagę przyciągnęła swoją odważną kreacją. Z kolei Wojtek Gola pojawił się w towarzystwie Sofi, to już kolejne wspólne wyjście na premierę tej pary. W wydarzeniu uczestniczyła także Natsu, prezentując się w szykownej stylizacji, która idealnie pasowała do uroczystego charakteru wieczoru.

Znani aktorzy wspierają młodych twórców

Chociaż wydarzenie przyciągnęło uwagę głównie dzięki obecności internetowych gwiazd, nie zabrakło także uznanych aktorów. Na premierze pojawili się m.in. Małgorzata Foremniak, Jacek Koman i Piotr Głowacki – znane twarze polskiego kina, które swoją obecnością wsparły młodsze pokolenie twórców.

Gwiazdy zachwyciły stylizacjami na premierze filmu "100 dni do matury"

Jak na każde wielkie wydarzenie przystało, premiera "100 dni do matury" była również okazją do zaprezentowania wyszukanych stylizacji. Na czerwonym dywanie dominowały eleganckie suknie, klasyczne garnitury, ale także bardziej ekstrawaganckie kreacje.

Niektórzy goście postawili na tradycyjną elegancję, inni na nieco bardziej odważne stylizacje. Wersow zachwyciła klasycznym, ale subtelnym lookiem, Angelika Mucha postawiła na odważniejsze akcenty, a Natsu zaprezentowała nowoczesną stylizację z charakterystycznym dla niej pazurem.

Wojtek Gola i Sofi również nie zawiedli pod względem stylizacji – ich wspólne pojawienie się na premierze wywołało spore zainteresowanie, a ich outfity świetnie komponowały się z charakterem wydarzenia. Zobaczcie kreacja gwiazd!