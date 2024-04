Gdy Dan pojawił się w "Love Island", to od razu przykuł uwagę uczestniczek swoim śnieżnobiałym uśmiechem i tatuażami. W programie miał wiele zawirowań miłosnych, ale ostatecznie udało mu się znaleźć drugą połówkę. Teraz chętnie pozostaje w kontakcie ze swoimi fanami i odpowiada na ich pytania. Ostatnio nawet pokazał, jak wyglądał kilka lat temu. Musimy przyznać, że bardzo się zmienił!

Dan z "Love Island" pokazał, jak wyglądał kiedyś

Dan to jeden z najbardziej barwnych uczestników 9. edycji "Love Island". Choć nie udało mu się dotrzeć do finału, to jednak jako jeden z nielicznych jest w oficjalnym związku. Jego wybranką jest Amanda, która jest od niego młodsza o 9 lat. Uczestnik show nie ukrywał, że obawia się, że różnica wieku między nimi jest za duża, ale ostatecznie oboje postanowili dać sobie szanse. W programie 30-latek przed poznaniem Amandy próbował zbudować relację m.in. z Emi, Darią czy Patrycją, a ich rozstania nie należały do najprzyjemniejszych. Nie da się ukryć, że Dan miał dość spore powodzenie wśród uczestniczek. Teraz okazuje się, że kilka lat temu wyglądał zupełnie inaczej.

@ddaniel_kowalski

Po opuszczeniu Wyspy Miłości Dan chętnie udziela się na swoim Instagramie i pozostaje w stałym kontakcie ze swoimi fanami. Ostatnio jeden z internautów zapytał go, czy pokaże swoje zdjęcie z przeszłości, gdy był jeszcze "małolatem". Uczestnik show nie miał przed tym żadnych oporów, a my musimy przyznać, że przeszedł ogromną przemianę. Tylko spójrzcie na zdjęcie Dana z przeszłości! Jest nie do poznania.

Instagram @ddaniel_kowalski

Widzowie wciąż żyją ostatnią edycją miłosnego hitu TV4 i chętnie śledzą media społecznościowe uczestników. Ostatnio Dan z "Love Island" zaskoczył wyznaniem ws. Amandy i Emi. Myślicie, że relacja Dana i Amandy przetrwa?

