9. edycja "Love Island" zdecydowanie obfituje w zaskoczenia: niedawno z Wyspą Miłości pożegnała się dwójka uczestników, którzy - jak się okazało - podjęli próbę oszustwa produkcji. Teraz wiadomo już, jaki będzie finałowy skład w willi, a z programem pożegnał się m.in. Dan. Fani jednak na koniec dostrzegli w nim coś dobrego!

Dan to jeden z najbardziej kontrowersyjnych uczestników 9. edycji "Love Island", z czym zgodzi się chyba większość fanów show. Nie dość, że jego żarty były zdecydowanie niesmaczne, to jeszcze tuż przed finałem Dan poniżał swoją partnerkę w "Love Island", tłumacząc swoje zachowanie specyficznym poczuciem humoru.

Tuż przed finałem okazało się, że wraz z innymi uczestnikami, którzy nie wzbudzili wystarczającego zaufania widzów, Dan musi opuścić Wyspę Miłości. Co ciekawe, w ostatnim odcinku show Dan wzbudził nieoczekiwaną sympatię fanów: a to wszystko za sprawą jego szczerej rozmowy z Zuzą. Fani "Love Island" piszą wprost, że Dan świetnie sprawdza się w roli przyjaciela, choć niedawno nie podpisaliby się jeszcze pod takimi słowami!

Po emisji przedfinałowego odcinka w sieci zaroiło się od komentarzy i wyrazów uznania skierowanych w stronę Dana:

Co by nie mówić - Dan został osobowością tej edycji

