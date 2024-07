Kiedy chłopak nie chce się wiązać i mówi, że nie szuka dziewczyny, to prawdopodobnie nie jest do końca szczery. Być może nie jesteś w tego typie albo liczy na to, że zgodzisz się na relację bez zobowiązań.

Mężczyźni twierdzą, że ich komunikaty są zawsze proste – jeśli facet mówi, że nie chce mieć dziewczyny, to na pewno tak właśnie jest. Doświadczenia wielu kobiet pokazują jednak, że nie zawsze jest to prawda.

Chłopak mówi, że nie szuka dziewczyny – czy to może być kłamstwo?

Kiedy facet, zwłaszcza bardzo atrakcyjny, mówi, że nie chce mieć dziewczyny, kobieta może nabrać wątpliwości, czy aby na pewno mówi prawdę. Jedno z podejrzeń dotyczy często jego orientacji – skoro nie jest zainteresowany kobietami, może okazać się homoseksualistą. Druga możliwość jest taka, że kłamie, żeby zniechęcić dziewczynę, która mu się nie podoba. Niektórzy mężczyźni są singlami z wyboru i kiedy mówią, że nie szukają dziewczyny, są całkowicie szczerzy. W danym momencie najważniejsza jest dla nich kariera, hobby i dobra zabawa. Nie są gotowi na stworzenie poważnego związku i podjęcie odpowiedzialności. Może się jednak okazać, że nie mają nic przeciwko niezobowiązującym spotkaniom i przelotnym romansom.

Luźny związek bez zobowiązań – czy warto się na to zgadzać?

Niektórzy faceci nie są do końca szczerzy, kiedy mówią dziewczynom, że nie są gotowi na związek. Argumentują to na przykład złymi doświadczeniami i traumą po poprzedniej relacji, problemami osobistymi czy brakiem czasu. Mimo to, proponują dziewczynom niezobowiązujące spotkania, które często kończą się w łóżku. Tacy mężczyźni są w stanie oddzielić seks od uczuć i głębszej więzi z kobietą. Nie obiecują swoim partnerkom nic poza wspólną zabawą i przygodą. Od początku stawiają sprawę jasno, a mimo to część kobiet łudzi się, że facet zmieni kiedyś zdanie i jednak się zakocha. Tak się zazwyczaj nie dzieje. Dla kobiety, która od początku pragnie czegoś więcej nie jest to dobry układ, dlatego nie warto się w niego wdawać. Relacja bez zobowiązań sprawdza się tylko wtedy, kiedy obie strony nie mają oczekiwań i odpowiada im taki typ związku.

Jak rozpoznać, że facet nie jest mną zainteresowany?

Jeśli mężczyzna mówi, że nie chce związku, nie warto oczekiwać, że w przyszłości zmieni zdanie. Pewne sygnały mogą zdradzać, że po prostu nie jest tobą zainteresowany:

nigdy nie inicjuje kontaktu , to ty do niego dzwonisz i zabiegasz o spotkania,

, to ty do niego dzwonisz i zabiegasz o spotkania, ciągle jest zajęty i nie ma czasu,

niechętnie pokazuje się z tobą w miejscach publicznych,

nie chce poznawać twojej rodziny i znajomych,

nie okazuje zainteresowania poprzez język ciała – nie patrzy ci w oczy, nie przytula.

Brak zaangażowania z jego strony to jeden ze znaków, który potwierdza, że facet nie ma ochoty na trwały związek. Nie warto tracić na niego czasu.