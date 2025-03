Roksana zdobyła popularność dzięki udziałowi w 8. edycji programu "Rolnik szuka żony", gdzie próbowała zdobyć serce rolnika Stanisława Pytlarza. Chociaż nie udało jej się stworzyć relacji z rolnikiem, po programie odnalazła prawdziwą miłość. Jej życie po show nabrało tempa – znalazła partnera, założyła rodzinę i wzięła ślub. Teraz zaskoczyła nowymi kadrami z egzotycznej podróży. Tak dziś wygląda jej syn!

Roksana z "Rolnik szuka żony" dzieli się swoim szczęściem

Po zakończeniu programu Roksana związała się z Kamilem, z którym szybko stworzyła stabilny i szczęśliwy związek. Ich relacja rozwijała się dynamicznie, a wkrótce pojawiła się radosna nowina – para spodziewała się dziecka. Wkrótce na świecie pojawił się syn Roksany i Kamila – Oliwier. Młoda mama chętnie dzieliła się radością z nowego etapu życia, publikując zdjęcia i relacje w mediach społecznościowych. Narodziny dziecka były dla niej ogromnym przeżyciem i spełnieniem marzeń o rodzinie.

Roksana z "Rolnik szuka żony" wyruszyła z synem w egzotyczną podróż

Dziś para dzieli się w sieci rodzinnymi chwilami, a teraz wybrali się we trójkę na Filipiny. Roksana obawiała się, że z dzieckiem podróżowanie będzie o wiele cięższe, ale teraz sama przyznaje, że bardzo się myliła. Oliwier to urodzony podróżnik i sami spójrzcie, jaki to już duży chłopczyk!

Zawsze wydawało mi się, że dziecko to hamulec życia. Że wielkie podróże, spontaniczne wypady i odkrywanie świata będą musiały poczekać… aż kiedyś. Aż urośnie. Aż będzie łatwiej. A tymczasem jesteśmy na Filipinach, patrzę na naszego synka, który z taką samą fascynacją jak my podziwia nowe miejsca, smakuje nowe potrawy, śmieje się do ludzi, chłonie świat. I myślę sobie – jak bardzo się myliłam… - napisała Roksana z 'Rolnik szuka żony' na Instagramie

Historia miłości Roksany i Kamila z "Rolnik szuka żony"

Roksana w randkowym show Telewizji Polskiej nie znalazła miłości, ale po jego zakończeniu poznała Kamila, który szybko skradł jej serce. Ich związek rozwijał się błyskawicznie. Po narodzinach syna Roksana i Kamil postanowili sformalizować swój związek. 10 sierpnia 2024 roku Roksana i Kamil wzięli ślub. Ceremonia odbyła się w gronie rodziny i przyjaciół, a zdjęcia z wydarzenia szybko trafiły do sieci. Para postawiła na romantyczny i elegancki klimat uroczystości, podkreślając tym samym swoją miłość i przywiązanie do siebie. Na weselu Roksany z "Rolnika" nie zabrakło szerokiego grona uczestników programu, a wśród gości pojawili się m.in. Ania i Grzegorz Bardowscy oraz Joanna i Kamil Osypowiczowie.

Dziś Roksana i Kamil tworzą szczęśliwą rodzinę i cieszą się wspólnym życiem. Mimo że ich historia miłosna nie zaczęła się w "Rolnik szuka żony", to program pośrednio przyczynił się do ich spotkania.

